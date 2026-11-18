Ambiciozni projekat Leonarda Dikaprija da privatno ostrvo Blekador Ki u Belizeu pretvori u luksuzni ekološki rizort ni posle dve decenije nije završen.

Slavni holivudski glumac nije tragao za još jednim skrivenim imanjem daleko od očiju javnosti. NJegova vizija bila je da zapušteno kopno preobrazi u ekološki raj, ali taj smeli poduhvat ni posle više od dvadeset godina nije priveden kraju.

Leonardo Dikaprio je još 2005. godine zajedno sa hotelijerom Džefom Gramom pazario privatno ostrvo Blekador Ki, smešteno u vodama Karipskog moranedaleko od obale Belizea. Ovaj komad zemlje od približno 42 hektara, odnosno 104 akra, prema navodima je kupljen za 1.75 miliona dolara. Glumac ga je zapazio dok je odmarao u Belizeu, državi čuvenoj po koralnom grebenu, tropskim pejzažima i raskošnom podvodnom svetu, a umesto zatvorenog ličnog utočišta zamislio je ekskluzivno odmaralište koje bi paralelno lečilo narušenu prirodu.

Daleko od netaknute tropske idile

Blekador Ki leži zapadno od ostrva Ambergris Ki, nadomak Belizejskog koralnog grebena, jednog od najdragocenijih morskih ekosistema na planeti. Iako je na prvi pogled delovalo kao netaknuti tropski biser, ovo područje već je nosilo ožiljke preteranog izlova ribe, propadanja obale i gubitka biljnog pokrivača. Dikapriova zamisao počivala je na tome da turizam ne donosi samo profit, već da direktno ulaže u oporavak ostrva, zbog čega je čitava inicijativa ponela ime "Blackadore Caye, A Restorative Island", što u prevodu znači Blekador Ki, ostrvo obnove.

Kako je zamišljen glumčev luksuzni kompleks

Arhitektonski nacrti predviđali su izgradnju raskošnih bungalova i privatnih vila duž same obale. Svi objekti trebalo je da se napajaju solarnom energijom, prikupljaju kišnicu i primenjuju sistem kojim bi stvaranje otpada bilo svedeno na najmanju moguću meru. Pored toga, najavljivani su sadnja autohtonih biljnih vrsta, očuvanje morskih staništa, postavljanje veštačkih grebena i formiranje zaštićenih zona za životinjski svet, sa ciljem da posetioci uživaju u vrhunskom komforu uz daleko stroža ekološka pravila nego u uobičajenim letovalištima.

Prvi gosti bili su najavljeni još za 2018. godinu

Svečano otvaranje kompleksa prvobitno je bilo zakazano za 2018. godinu, ali rizort ni do danas nije otvorio vrata posetiocima. Realizaciju su usporile brojne prepreke vezane za sam projekat, građevinske dozvole i dileme oko posledica po krhki morski ekosistem. Posebno oštre zamerke izazvali su objekti planirani iznad same vode, jer se otvorilo pitanje kakav bi trag ostavili na živi svet u moru i obližnji greben. Pored toga, podizanje objekata na niskom karipskom ostrvu nosi i velike logističke izazove, od obezbeđivanja obale do dopremanja građevinskog materijala, pijaće vode i opreme, usled čega su planovi u više navrata prepravljani i pomerani.

Velika ambicija koja još čeka ostvarenje

U javnosti se slučaj Blekador Kija neretko navodi kao dokaz da je Dikaprio već uspeo da stvori savršenu ekološku oazu, ali raspoložive informacije pokazuju da je glavnina te ideje i dalje ostala samo na nivou najavljenog i nedovršenog plana. Ovo ostrvo tako ostaje neobičan spoj holivudskog glamura, zelenih ambicija i dileme bez jasnog raspleta o tome da li veliki turistički projekat zaista ume da oporavi osetljivu prirodu ili joj gradnjom stvara novi teret. Dikaprio je u ovu priču ušao sa željom da demonstrira kako bi mogao da funkcioniše održivi turizam novog doba, ali i posle više od dve decenije ostaje neizvesno hoće li njegov karipski san ikada dočekati prve turiste.

(Kurir)

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