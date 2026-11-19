Glumica Kristina Bogunović Gavrić objavila lepu vest na Instagramu

Glumica Kristina Bogunović Gavrić, zvezda hit serije "Radio Mileva"; oduševila je pratioce slikom trudničkog stomaka.

Ranije je preneto da se glumica letos udala u tajnosti, a sada vidimo da to nije jedina stvar koju je krila mesecima.

Kristina je sada podelila fotografiju nastalu letos, gde je pozirala pored bazena u haljini na tufne, a trudnički stomak joj je bio u prvom planu.

"Nežnosti pred kraj leta, toplina doma, vera u lepše sutra se ostvaruje a počelo je danas", napisala je ona.

Nosi dva prezimena

Kristina se proslavili ulogom u seriji "Radio Mileva", a jedan detalj o njoj je posebno interesantan.

"Moji roditelji nikada nisu bili u braku, pa je odluka da nosim dva prezimena prirodan sled okolnosti. Uvek sam se šalila da ću, kad se jednog dana udam, imati tri".

(Mondo)

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