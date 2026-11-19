Doručak se toliko dugo smatra najvažnijim obrokom u toku dana da njegovo preskakanje može delovati kao kršenje nekog svetog pravila zdravlja.

Ali, šta ako jednostavno niste gladni kada se probudite? Da li zaista morate da jedete kako bi vaš metabolizam bio zadovoljan, ili se možete osloniti na prirodne signale gladi?

Kada je u redu sačekati sa jelom?

Za većinu zdravih odraslih osoba, nema potrebe za žurbom sa doručkom. Obično možete sačekati dok ne osetite dovoljan apetit da biste mogli s lakoćom da jedete.

- Ako ne uzimate lekove za snižavanje nivoa glukoze u krvi i nemate stroge lekarske preporuke za jutarnje obroke, možete bez brige sačekati sa jelom dok ne osetite prirodnu glad - kaže Tereza ​​Link, nutricionistkinja, za Real Simple.

- Odlaganje prvog obroka je bezbedna i zdrava opcija za mnoge ljude, u zavisnosti od njihovog načina života, ličnih ciljeva i opšteg metaboličkog zdravlja.

Ako ipak odlučite da malo odložite doručak, pazite samo da ne čekate dok ne postanete pregladni.

- U tom trenutku, vaše telo počinje snažno da traži brze šećere kako bi nadoknadilo pad nivoa glukoze. Zbog toga postaje mnogo teže odoleti prerađenoj, gotovoj hrani bogatoj ugljenim hidratima.

To može dovesti do naglog skoka šećera u krvi, praćenog snažnim lučenjem insulina. U zavisnosti od toga šta ste pojeli i kako vaš organizam reaguje na nivo šećera u krvi, nekoliko sati kasnije može uslediti onaj dobro poznati popodnevni pad energije. Ovo se može dogoditi bez obzira na to da li jedete prema utvrđenom rasporedu ili čekate da osetite glad. Umesto da, kada ste pregladneli, zgrabite prvu stvar koja vam dođe pod ruku, unapred isplanirajte izbalansiran doručak — koji sadrži prirodne izvore ugljenih hidrata, proteina i zdravih masti.

Kada je bolje doručkovati rano?

Nijansiraniji odgovor na raspravu o tome kada treba doručkovati glasi da se to može razlikovati od osobe do osobe, pa čak i od dana do dana.

- Uticaj doručka na vašu dnevnu energiju i apetit veoma je individualan i mnogo više zavisi od toga šta jedete, nego od toga kada jedete - kaže Link.

Neko možda može u potpunosti da preskoči doručak, a da ne oseti nikakvu promenu, naročito ako je ostatak njegove ishrane dobro izbalansiran. Drugoj osobi, pak, može biti potreban rani obrok zbog određenih zdravstvenih stanja ili čak zbog veoma gustog rasporeda tog dana.

Ako planirate da vežbate ujutru, Link preporučuje da prethodno doručkujete kako biste sprečili potencijalnu hipoglikemiju tokom treninga.

