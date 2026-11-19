Pevaču Borisu Režaku je sinoć pozlilo posle koncerta Slavka Banjca, a danas se oglasio na Instagramu

Sinoć se nakon koncerta Slavka Banjca u MTS dvorani odigrao incident. Pevaču Borisu Režaku je iznenada pozlilo, nakon čega se onesvestio i pao na pod.

Drama se odvijala tokom privatne proslave koju je Banjac organizovao za najbliže prijatelje i saradnike.

Prisutni su odmah pritekli u pomoć pevaču, a među prvima koji su reagovali bio je i bivši fudbaler i proslavljeni sportista Savo Milošević.

"Savo Milošević je odmah priskočio da mu pomogne, svi su poskočili. Čovek je vrlo brzo došao sebi, možda je samo kolabirao, ko će znati", dodao je izvor.

Danas se pevač oglasio na Instagramu i istakao da se dobro oseća, ne otkrivajući razlog iznenadnog kolapsa.

Foto: Printskrin/Instagram/borisrezak

Šta se desilo posle koncerta?

Prema rečima svedoka, ništa nije ukazivalo na to da se Režak ne oseća dobro, sve dok se iznenada nije srušio.

"Na afteru se samo srušio. Ne znam šta mu se desilo, da li je kolabirao ili mu je iznenada pozlilo", otkrio je izvor za domaće medije.

(Mondo)

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