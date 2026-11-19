LJubitelji Harija Potera širom sveta ove godine zaista uživaju.

Dugoočekivana serija stiže za nešto više od mesec dana. Kako se najavljuje, nova serija bi trebalo da mnogo vernije prenese priču iz knjiga o "najpoznatijem čarobnjaku na svetu".

Očekuje se da će svaka sezona posvetiti znatno više prostora likovima, radnjama i detaljima koji su ranije, zbog ograničenja u trajanju, bili izostavljeni. Sama DŽ. K. Rouling je takođe direktno uključena u projekat kao izvršna producentkinja.

Ipak, za ljubitelje knjiga stižu još bolje vesti - DŽ. K. Rouling će 23. februara 2027. godine zvanično objaviti dve nove knjige iz ovog serijala, piše Screenrant.

Ove nove knjige u prvi plan stavljaju profesorku Minervu Mekgonagal i blizance Vizli (Freda i Džordža), donoseći tako ilustrovane knjige za decu posvećene trojici među najvoljenijim i najjedinstvenijim likovima iz Hogvortsa.

Iako ovo nisu nužno novi romani iz glavnog serijala o Hariju Poteru autorke DŽ. K. Rouling, mali vodiči predstavljaju kolekcionarski serijal osmišljen tako da predstavi pojedinačne likove i njihove najvažnije trenutke iz postojećih knjiga.

Profesorka Mekgonagal, koju je ilustrovala Natali Smili, predstavlja priču o ovoj dugogodišnjoj profesorki Hogvortsa, osvrćući se na detalje poput njene uloge starešine doma Grifindor, njenih sposobnosti animagusa, kao i na nezaboravne trenutke, među kojima je i kupovina Harijeve prve trkačke metle. S druge strane, priča o Fredu i Džordžu Vizliju, koju je ilustrovala Helen Brejdi, stavlja akcenat na nestašniju stranu ovih blizanaca, otkrivajući njihovo poznavanje tajnih prolaza u Hogvortsu, magične izume, kao i nestašluke koji su na kraju doveli do otvaranja prodavnice „Vizlijeve čarobnjačke vragolije”.



