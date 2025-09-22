Oglas
EVO ZBOG ČEGA JE KRISTIJANO RONALDNO BIO PRIMORAN DA ZAPROSI GEORGINU: Šta joj vredi toliki dijamant ako je OVO razlog?

Veridba nakon 10 godina veze i nekoliko dece, svima je bila sumnjiva, a sada je španski mediji otkrivaju pravi razlog koji se krije iza ogromnog prstena

1758527007_profimedia-1036504487.jpg
Foto: Profimedia
Georgina Rodrigez ne može da prestane da se hvali svojim ogromnim dijamantskim prstenom. Međutim, na venčanje će da pričeka još devet meseci, jer će se svadba održati u julu, nakon završetka Svetskog prvenstva. 

Međutim, Georgini ne smeta da čeka, jer čekala je deset godina, pa može još i devet meseci. 

Ali sada su glasine da postoji još jedan razlog ovog odlaganja svadbe: Georgina je trudna. I prema pisanju svetskih medija, to je ono što je Kristijana Ronalda nateralo da pokloni Georgini onaj veliki prsten. 

Činjenica je da Kristijano Ronaldo i Džordžina Rodrigez poslednjih nekoliko godina žive u Saudijskoj Arabiji sa svojom decom. Ronaldo igra za Al-Nasr i produžio je ugovor na još dve godine u leto 2025. Vrednost ugovora je zapanjujućih 577,68 miliona evra. Rađanje dece van braka je ilegalno u toj zemlji i zato je, prema izvorima, fudbaler sada zaprosio Georginu. Želeo je da izbegne bilo kakve pravne probleme.

"Vlasti su predugo zatvarale oči pred njihovim vanbračnim životom. A ako Georgina zatrudni, to će biti shvaćeno kao izazov. Pogotovo što je Ronaldo upravo potpisao produženje ugovora“, pišu španski mediji.

Kada se slavni par preselio u Rijad 2023. godine, dočekao ih je javni skandal: lokalni zakon zabranjuje muškarcima, uključujući i one iz drugih zemalja, da žive pod istim krovom sa neudatom ženom. NJegov status fudbalera je učinio svoje – vlada je zažmurila na ovo kršenje zakona, ali hoće li to učiniti sada?

(Stil)

