EVO ZBOG ČEGA JE KRISTIJANO RONALDNO BIO PRIMORAN DA ZAPROSI GEORGINU: Šta joj vredi toliki dijamant ako je OVO razlog?

Veridba nakon 10 godina veze i nekoliko dece, svima je bila sumnjiva, a sada je španski mediji otkrivaju pravi razlog koji se krije iza ogromnog prstena

Georgina Rodrigez ne može da prestane da se hvali svojim ogromnim dijamantskim prstenom. Međutim, na venčanje će da pričeka još devet meseci, jer će se svadba održati u julu, nakon završetka Svetskog prvenstva.

Međutim, Georgini ne smeta da čeka, jer čekala je deset godina, pa može još i devet meseci.

Ali sada su glasine da postoji još jedan razlog ovog odlaganja svadbe: Georgina je trudna. I prema pisanju svetskih medija, to je ono što je Kristijana Ronalda nateralo da pokloni Georgini onaj veliki prsten.

Činjenica je da Kristijano Ronaldo i Džordžina Rodrigez poslednjih nekoliko godina žive u Saudijskoj Arabiji sa svojom decom. Ronaldo igra za Al-Nasr i produžio je ugovor na još dve godine u leto 2025. Vrednost ugovora je zapanjujućih 577,68 miliona evra. Rađanje dece van braka je ilegalno u toj zemlji i zato je, prema izvorima, fudbaler sada zaprosio Georginu. Želeo je da izbegne bilo kakve pravne probleme.

"Vlasti su predugo zatvarale oči pred njihovim vanbračnim životom. A ako Georgina zatrudni, to će biti shvaćeno kao izazov. Pogotovo što je Ronaldo upravo potpisao produženje ugovora“, pišu španski mediji.

Kada se slavni par preselio u Rijad 2023. godine, dočekao ih je javni skandal: lokalni zakon zabranjuje muškarcima, uključujući i one iz drugih zemalja, da žive pod istim krovom sa neudatom ženom. NJegov status fudbalera je učinio svoje – vlada je zažmurila na ovo kršenje zakona, ali hoće li to učiniti sada?

(Stil)

