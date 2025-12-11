OSVOJILA JE NA PRVU HJU GRANTA U KULTNOM BOŽIĆNIM FILMU, SADA JEDVA PREŽIVLJAVA: Posle razvoda ostala bez dinara, zbog dugova morala da proda verenički prsten!

U čuvenom božićnom filmu Love Actually igrala je asistentkinju u koju se zaljubljuje "premijer" Hju Grant

Jeste li spremni za tradicionalni božićni filmski maraton? Već znamo šta je na repertoaru: romantični klasici "U stvari ljubav" i "The Holiday", uvek rado gledana komedija "Sam u kući", možda se neko seti i čuvenih "Gremlina"... Tu su Kejt Vinslet, Kameron Dijaz, Mekoli Kalkin, Hju Grant, Kolin Firt, Ema Tompson, a kad već pominjemo "Love Actually", sigurno znate da "to ne bi bilo to" ni bez Martin Mekačen.

Novi britanski premijer Dejvid (Hju Grant) zaljubljuje se u asistentkinju Natali (Martin Mekačen), a njegova starija sestra Karen (Ema Tompson) shvata da njen muž Hari (Alan Rikman) ima aferu sa koleginicom, mladom i zavodljivom Miom... I tu počinje zaplet nekoliko ljubavnih priča, čiji su glavni likovi međusobno povezani. Već znate na koji film mislimo – "Love Actually" ili, u prevodu, "U stvari ljubav".

Svake praznične sezone male ekrane preplavi jedan od najomiljenijih božićnih filmova svih vremena, i svaki put se iznova naljutimo na Rikmana što je "prevario" Emu, posebno nakon scene u kojoj ona saznaje za aferu i to podnosi stoički: kada pronalazi ogrlicu koja očigledno nije namenjena njoj, jer je svoj božićni poklon već dobila – album Džoni Mičel. I dok je dvoje glumaca ostvarilo još mnogo sjajnih uloga, kao i Grant, Lijam Nison i ostatak ekipe, Martin Mekačen nikad nije dospela na glumačku A-listu.

Uzrok tome je, pretpostavljaju selebriti analitičari, pokušaj proboja u Holivudu posle ogromnog uspeha "Love Actually". Umesto da nastavi da gradi ime u domaćoj, britanskoj produkciji, koja nimalo ne zaostaje za američkom, glumica je odlučila da se okuša u "fabrici snova", ali – nije imala sreće.

Martin Mekačen, koja je rođena u Londonu 1976, rano je počela da se bavi glumom: prvu ulogu dobila je kada je imala 12 godina. Kasnije je igrala u čuvenoj sapunici "EastEnders", pojavila se u čak 364 epizode i dobila Nacionalnu TV nagradu. Uspešno je nastupala u pozorištu, snimila i nekoliko muzičkih albuma, pojavila se u seriji "Ubistva u Midsomeru", ali ništa nije toliko odjeknulo kao "Love Actually".

Privatni život čuvala je daleko od očiju javnosti. Otkrila je tek da je (bila) srećno udata za Džeka Mekmanusa i da ima sina Rafertija. Međutim, nedavno je saopštila da su se razveli posle 18 godina. Potom je, u januaru, objavila da je bankrotirala. NJena kompanija zbog duga je završila u stečaju, samo dva meseca nakon što su bivši supružnici prodali porodičnu kuću u Sariju za oko 1,5 miliona evra.

To, međutim, nije bio jedini finansijski udarac koji je pogodio glumicu posle kraha braka: njena produkcijska kuća zatvorena je zbog neplaćenog poreza, a prema najnovijim računima (kojima je u trag ušao "Daily Mail"), poreskoj upravi duguje više od 200 hiljada evra. No, ovo nije prvi put da se Martin nalazi u nebranom grožđu... Svojevremeno je bila primorana da proda i verenički prsten kako bi otplatila dugove.

Početkom godine najavila je veliki povratak na male ekrane, a ovog meseca pojavila se u čak pet reklama. U dva navrata se prisetila stare slave i ponovila scene iz kultnog filma. Za brend "Costa Coffee" snimila je kampanju u kojoj se pridružila odboru za doček na londonskom aerodromu uoči praznika. Delila je tople napitke i zajedno sa horom širila božićnu atmosferu.

A 22 godine posle premijere filma, sa kolegom Tomasom Sangsterom snimila je reklamu za Google Pixel UK, koja vrvi od retrospektivnih momenata i nostalgije. Cela ulica u Londonu tim povodom je bila pretvorena u zmisku zemlju čuda, a Martin Mekačen, koja se pojavila u istom crvenom kaputu iz čuvenog ostvarenja, bila je sjajno raspoložena. Kao da nema baš nikakvih problema.

