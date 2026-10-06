Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

IMA 98 GODINA I JOŠ UVEK JOJ PRILAZE MUŠKARCI: "Sami naleću, k’o buve se lepe" - pobednica takmičenja "Nikad nije kasno" svako veče provodi u kazinu

Dobrila Ivanovska Čabrić i sa 98 godina izlazi u kazino, gde se viđa sa prijateljima i uživa u atmosferi koju dobro poznaje.

1791277450_Foto-Printscreen-Nikad-nije-kasno.jpg
Foto: Printscreen/ YouTube - Nikad nije kasno
Oglas

Dobrila Ivanovska Čabrić, pobednica treće sezone takmičenja "Nikad nije kasno", i sa 98 godina pokazuje da za dobar provod nema granica. Legendarna pevačica i dalje uživa u muzici, druženju i večernjim izlascima, a jedno mesto posebno rado posećuje.

Umesto klasičnih odlazaka u restorane, Dobrila svoje večeri često provodi u kazinu, gde se sastaje sa prijateljima. Kako je nedavno otkrila u razgovoru za Grand, ovaj ambijent joj je dobro poznat, budući da je šest godina radila kao menadžerka kazina, dok je vikendom tamo i pevala.

"U kazinu je uzbuđenje i terapija"

- Obavezno izlazim uveče. U kazino, naravno. Bila sam menadžer u kazinu šest godina i taj posao mi je jako poznat, a imam puno prijatelja i prijateljica koji dolaze iz Grčke i gde da se vidimo nego u kazinu? Restorani kao restorani mene ne interesuju, klopa me ne interesuje jer ja kuvam sama - ispričala je Dobrila.

Kako kaže, nije joj važna samo prilika da se vidi sa dragim ljudima, već joj prija i sama atmosfera koja vlada u kazinu.

- Drugo, u kazino je to uzbuđenje, ta terapija. Malo smeha, malo šale, svađe... Svega ima. Inače sam i pevala u kazinu vikendima. Ali dobro, sve spada u život.

Tajna večne mladosti

Dobrila je ranije govorila i o tome kako uspeva da zadrži energiju i vedar duh, a svoju vitalnost pripisuje, kako kaže, "večnoj mladosti" koja je u njoj.

- Tajna je što je u meni večna mladost. Ja mogu sve da podnesem, i hladno i toplo - rekla je Dobrila i u svom stilu objasnila kako joj to polazi za rukom.

Ima udvarače

- Pored meda, koji je počeo da se ponovo proizvodi u Srbiji i koji je taj eliksir mladosti, snimila sam i jednu novu pesmu napisanu na bazi moje autobiografske knjige i po kojoj radim monodramu koju ću, nadam se, igrati u pozorištu u Beogradu. Jedna spisateljica se oduševila knjigom i napisala pesmu. Fascinirala me je tekstom i melodijom, tako da sam snimila tu pesmu. To je pesma o meni (smeh) - istakla je Dobrila.

Iako je zagazila u desetu deceniju života, pevačica tvrdi da ni danas nema problem sa pažnjom muškaraca. Kako kroz smeh kaže, udvarači joj sami prilaze.

- Otkud ja znam kako ja njih privlačim (smeh). Ja se mnogo ne staram oko toga. Sami naleću, k’o buve se lepe, ne znam što li je.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas