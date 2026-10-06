„JA SAM NJEMU SAMO NOVČANIK“: Hale Beri ogorčena zbog sina nakon žestoke borbe sa bivšim mužem (FOTO)

Poruke koje su ušle u sudsku dokumentaciju pružaju uvid u napet odnos između majke i sina u periodu kada je došlo do incidenta.

Sukob između Hali Beri i njenog bivšeg supruga Olivijea Martineza oko starateljstva nad njihovim 12-godišnjim sinom Maceom dobio je novu dimenziju nakon što su u sudskim dokumentima objavljene poruke koje su bivši supružnici razmenjivali.

Martinez je zatražio privremenu meru zabrane prilaska, kao i potpuno starateljstvo nad njihovim sinom. U svom podnesku izneo je ozbiljne tvrdnje o navodnom incidentu koji se dogodio 26. septembra, tvrdeći da je Beri fizički napala dečaka.

Prema njegovoj verziji događaja, glumica je navodno skočila na sina, uhvatila ga oko vrata i davila ga. Ove optužbe za sada nisu dokazane pred sudom, dok su predstavnici Hali Beri u potpunosti osporili Martinezovu verziju događaja.

Ipak, poruke koje su ušle u sudsku dokumentaciju pružaju uvid u napet odnos između majke i sina u periodu kada je došlo do incidenta.

"Ja sam njegova majka"

Prema navodima iz dokumenata, Martinez je obavestio Beri da je njihov sin želeo da bude ranije preuzet. Glumica je navodno burno reagovala i pitala zbog čega dečak želi da ode, izražavajući nezadovoljstvo zbog njegovog ponašanja prema njoj.

U jednoj od poruka navodno je napisala da oseća da Maceo više ne priznaje njen autoritet kao majke.

- Ja sam njegova majka i ovo nije u redu! Nije imao poštovanja prema svojoj majci i ovo ne bi trebalo da bude u redu ni tebi kao njegovom ocu - navodno je poručila Beri bivšem suprugu.

U nastavku razgovora izrazila je još veće nezadovoljstvo, tvrdeći da se oseća kao da u životu svog sina nema nikakav uticaj.

- On nema poštovanja prema meni i oseća da ja nemam pravo ni na šta. Ja sam samo novčanik! Ovo nije u redu - navodno je napisala.

Međutim, komunikacija između bivših supružnika narednog dana navodno je bila drugačija. Beri se ponovo obratila Martinezu, rekavši da je pokušala da razgovara sa sinom i zamolila bivšeg muža da ga ohrabri da stupi u kontakt sa njom.

Navodno je priznala i da se oseća veoma loše zbog onoga što se dogodilo prethodne večeri, uz uverenje da se i Macéo zbog svega oseća loše.

Bivši supružnici imaju potpuno različite verzije

Pravni timovi Hali Beri i Olivijea Martineza predstavili su sudu potpuno različite poglede na situaciju.

Martinezov advokat Patrik Baghderzijans poručio je da je njegovom klijentu najvažnije zdravlje, dobrobit i bezbednost njihovog sina. Prema njegovim rečima, Martinez pokušava da postupi u najboljem interesu deteta.

Sa druge strane, advokatica Hali Beri Marina Bek ocenila je Martinezov zahtev kao"potpuno neosnovan i namerno obmanjujući". Ona je istovremeno iznela tvrdnje da je Martinez ranije kršio sudske odluke i ometao terapijske i obrazovne postupke koji se tiču njihovog sina.

I te tvrdnje su osporene i deo su šireg sukoba između bivših supružnika.

Sud u Los Anđelesu je 1. oktobra odobrio privremenu meru zabrane prilaska Martinezu. Prema toj odluci, Beri mora da bude udaljena najmanje oko 90 metara od bivšeg supruga. Međutim, sud joj nije u potpunosti zabranio kontakt sa sinom, već je njeno viđanje sa Maceom privremeno ograničeno.

Novo ročište zakazano je za 16. oktobar, kada bi sud trebalo detaljnije da razmotri slučaj.

Hali Beri i Olivije Martinez venčali su se 2013. godine, a nakon nekoliko godina razdvojili su se. NJihov razvod konačno je okončan 2023. godine. Bivši supružnici imaju zajedničko starateljstvo nad sinom, uz dogovorene finansijske obaveze i troškove njegovog odrastanja.

Sada će sud morati da utvrdi šta se zaista dogodilo i koje rešenje je najbolje za njihovog sina.

(Glossy)

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