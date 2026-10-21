HOLIVUDSKI TREND KOJI JE ZALUDEO ŽENE! „Guči šiške“ postale su najtraženija frizura ove jeseni (FOTO)

Tajna ovog trenda je u ravnoteži, šiške treba da budu dovoljno guste da uokvire lice, ali dovoljno mekane da zadrže prirodan, pomalo ležeran izgled. Upravo zato su jedan od zanimljivijih izbora za jesen 2026. godine.

Pretrage za pojam "Gucci šiške" višesturko su porasle u poslednjih godinu dana, pa otkrivamo koja je frizura postala jedan od najzapaženijih trendova sezone i koje holivudske zvezde je već nose.

U 2026. godini trendovi lepote dobijaju sve zanimljivija imena, a frizure postaju svojevrsne modne izjave. Ove jeseni, Gucci je inspiracija za šiške koje izgledaju nežno, pomalo nemarno i odišu utiskom luksuza bez preteranog stilizovanja.

Prema pisanju portala NewBeauty, pretrage za ovaj stil porasle su za više od 500 odsto u poređenju sa prošlom godinom.

U čemu je tajna Gucci šiški?

Ovaj stil izgleda sofisticirano i luksuzno, ali je nežniji i prirodniji od klasičnih, ravno odsečenih šiški.

NJegove glavne karakteristike su lagana tekstura, pramenovi koji dosežu do obrva i blagi razdeljak. Duži pramenovi sa strane neprimetno se stapaju sa kosom koja uokviruje lice, stvarajući mekan i ženstven izgled.

Rezultat je frizura koja deluje sređeno, ali ne ostavlja utisak da ste proveli sat vremena ispred ogledala.

Među poznatim ličnostima koje nose ovu verziju trenda nalazi se i Dakota Džonson. NJene prepoznatljive šiške koje prelaze preko čela i dodiruju obrve savršen su primer kako mala promena može osvežiti izgled bez drastičnog skraćivanja kose.

Glavni jesenji trend inspirisan modnom kućom Gucci

Naziv ovog trenda nije slučajan. Povezuje se sa poznatim frizerom Dimitrisom Đanetosom, koji je kreirao frizuru Demi Mur za Guccijev kratki film Tiger, objavljen u jesen 2025. godine.

Film je bio deo predstavljanja nove ere modne kuće pod kreativnim vođstvom Demne.

Demi Mur tumačila je lik Barbare Gucci, a njene duge, teksturirane šiške, sa pramenovima koji su joj padali preko lica, doprinele su upečatljivom izgledu lika. Ideja je potekla od samog Demne, po čemu je ovaj stil i dobio naziv Gucci šiške.

Ovaj trend spaja glamur visoke mode sa prirodnim izgledom, zbog čega je posebno privlačan ženama koje žele promenu bez previše komplikovanog održavanja.

Kako da dobijete Gucci šiške u salonu?

Ako želite da isprobate ovaj trend, najbolje je da frizeru pokažete fotografiju Dakote Džonson ili Demi Mur iz Gučijevog filma.

Zatražite gušće, ali nežno teksturirane šiške, sa nešto dužim pramenovima sa strane koji se postepeno stapaju sa ostatkom kose.

Važno je da se kosa ne istanji previše. Cilj je da šiške zadrže punoću, ali i lakoću pokreta, kako ne bi izgledale previše strogo ili veštački.

Ovaj stil posebno je zanimljiv ženama koje već dugo razmišljaju o šiškama, ali se plaše velike promene. Dovoljno je upečatljiv da osveži lice, a istovremeno dovoljno prirodan da se lako uklopi u svakodnevni izgled.

Uz blago feniranje i nekoliko poteza četkom, Gucci šiške mogu izgledati elegantno bez previše truda.

(Glossy)

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