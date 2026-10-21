"MOJE ĆERKE ZNAJU DA SU USVOJENE": Sergej Ćetković smatra da deci što pre treba reći istinu - "Kada formiran čovek čuje to, sruši mu se čitav svet"

Sergej smatra da je važno da deca znaju istinu i da je najbolje objasniti im to kroz lepu i razumljivu priču.

Pevač Sergej Ćetković i njegova supruga Kristina usvojili su dve devojčice - Milu i Lolu kojima se trude da pruže najlepše detinjstvo. On je jednom prilikom kako je naslednicama saopštio da su usvojene.

Sergej i Kristina su devojčice usvojili kada su još bile bebe, a kaže da istinu od njih nikada nisu krili.

- Problem i barijera kod svih ljudi je strah šta će biti kad deca saznaju da su usvojena. Moje ćerke znaju da su usvojene. Pričao sam im od prvog dana kako postoji neka škola za decu gde smo mi došli, a one su rekle: „Pa, gde ste vi do sada“ - otkrio je muzičar jednom prilikom.

- Kad smo dobili Milu, rekli smo joj: „Mi smo sa sekom došli u tu školu, tražili te, a ti si digla ruku i rekla evo me.“ Moraš pronaći način na koji ćeš najslikovitije preneti, najbliže kroz neku bajku. LJudi od te priče uvek prave bauka, čekaju do 18. godine i slično, a ne treba tako - rekao je pevač.

"LJudi se srame da pričaju o tome"

On je rekao i da se ljudi često srame da govore o usvajanju.

- Nisam puno pričao o usvajanju. U poslednjih deset godina sam upoznao mnogo ljudi koji se srame da pričaju u tome. Da li je bitno da li ste biološki roditelji ili ste usvojili dete? Koja je poenta biti roditelj? Toliko je nebitno, najvažnije je šta mu pružaš. Roditeljstvo je biti njegova sigurnost, anđeo čuvar, vodič i biti njegov operativni sistem za dalje u životu, biti tu, šta je drugo bitno? - rekao je on tada, pa nastavio:

- Ima toliko slučajeva gde ljudi kriju od svoje dece do punoletstva da su usvojena i onda ono u 17. godini, koje je već odrastao i formiran čovek, doživi razočaranje. Srušiš mu čitav svet saznanjem da mu oni nisu pravi roditelji. Strah uvek postoji, prepustili smo se tome. LJudi, ukoliko želite da budete roditelji, nemojte da birate sredstva. Usvojite decu, učinite sebe i tu decu srećnim. Bez ikakve premisli o tome, to je dobro delo. Uvek mojoj deci ponavljam ja sam vas rodio iz srca.

(Blic)

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