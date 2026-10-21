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KOJE JE NAJBOLJE VREME ZA RUČAK? Nutricionista kaže da je važnije nego što smo mislili

Bilo da ručate svakog dana u isto vreme ili u različita vremena tokom nedelje, trenutak koji odaberete za obrok važan je za vaše celokupno zdravlje.

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Foto: Deposit/ AntonMatyukha
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Istraživanja pokazuju da redovno ručate kasno tokom dana može dovesti do smanjenja potrošnje energije u stanju mirovanja (odnosno do usporavanja metabolizma). Takođe, to može uticati na nivo vaše energije tokom dana, na san, kao i na varenje.

Kada svakog dana ručati radi boljeg varenja?

Heder Kenig, nutricionistkinja, kaže da svakog dana ruča oko podneva kako bi podstakla bolje varenje.

- Ručanje u isto vreme – što je u mom slučaju oko podneva – pomaže varenju jer naše telo usvaja predvidiv ritam ishrane. Procesi varenja, poput lučenja želudačne kiseline, delovanja digestivnih enzima i pokreta creva, mogu biti bolje usklađeni kada su obroci u redovno vreme. Našem digestivnom sistemu prija određena doza predvidivosti - objašnjava ona za Real Simple. 

Podne je takođe dobar trenutak za ručak jer se nalazi u sredini dana. Prema rečima Kenigove, ako ručate prerano, može se desiti da ponovo osetite glad mnogo pre večere. S druge strane, ako ručate prekasno, možete postati „preterano gladni”, a konzumiranje obilnijeg obroka na brzinu može dovesti do nadutosti ili tegoba pri varenju. 

Ipak, Kenig ističe da ne postoji jedno određeno vreme za ručak koje najbolje odgovara svima.

- Naši rasporedi, signali gladi, nivoi aktivnosti i individualne potrebe – sve se to razlikuje. Ali, što se mene tiče, obrok oko podneva se prirodno uklapa u moj dan. To mi pomaže da održim doslednost i omogućava mi da uživam u izbalansiranom ručku, bez osećaja žurbe ili preterane gladi.

Doslednost je najvažniji faktor za bolje varenje.

- Ključ je u pronalaženju rasporeda ishrane koji je u određenoj meri stalan, kako bi se podstakla redovnost obroka, uskladilo vreme jela sa vremenom spavanja i izbegli kasni noćni obroci. Takva redovnost pomaže našem telu da predvidi kada će hrana stići i da koordinira procese varenja. Ne morate jesti u potpuno isto vreme svakog dana, ali redovan raspored obroka može biti lakši za naš sistem za varenje nego stalno grickanje ili konzumiranje obilnijih obroka u nepredvidivo vreme”, objašnjava Kenig.
 

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