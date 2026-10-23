KAJLI DžENER POSTAJE GLUMICA: Kim joj "sredila" ulogu, a njen lik umire na početku filma

Kajli Džener dobija svoju prvu veliku glumačku ulogu u novoj seriji Kim Kardašijan.

Kajli Džener je pre nekoliko dana šokirala publiku na reviji 'Viktorijas sikret' noseći najskuplji fantazi bra u istoriji, vredan 50 miliona dolara - umesto "prave" manekenke, što je fanovima popularnog brenda itekako smetalo.

Dok oni izražavaju nezadovoljstvo na mrežama, a bogati Turčin zadovoljno trlja ruke nakon epske kupovine, stiže vest da ćemo mladu milijarderku uskoro gledati i kao glumicu.

Kajli Džener sprema se za svoju prvu veliku glumačku ulogu u triler-seriji pod nazivom "Bachelorette Weekend", koja se priprema za platformu Hulu.

Osim što će glumiti u seriji, Kajli će biti i izvršna producentkinja, zajedno sa svojom starijom sestrom Kim Kardašijan.

Radnja serije prati devojačko veče koje se pretvara u tragediju kada mlada, koju će glumiti Kajli, bude pronađena mrtva u bazenu. NJene najbliže prijateljice postaju glavne osumnjičene, a priča postepeno otkriva šta se dogodilo tokom kobnog vikenda.

Iako njen lik umire na početku priče, ona će biti ključna figura čija će sudbina povezivati čitavu misteriju, prenosi Page Six.

Seriju je osmislila spisateljica i scenaristkinja Loren Oliver, a zasnovana je na još neobjavljenoj knjizi Flore Kolins. Produkcijom će se baviti Kapital Entertainment, a Kim Kardašijan je bila ta koja je prva prepoznala potencijal ovog projekta za svoju mlađu sestru i prosledila joj scenario.

Ovaj projekat predstavlja veliki korak u Kajlinoj glumačkoj karijeri. Ranije ove godine pojavila se u filmu "The Moment", u kojem je igrala satiričnu verziju same sebe.

Kim je takođe nastavila da gradi glumačku i producentsku karijeru, između ostalog kroz seriju "All’s Fair" i predstojeće filmske i televizijske projekte.

(Mondo)

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