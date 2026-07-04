KAKO JE ADEL SMRŠALA 45kg BEZ DIJETE? Sve je izgledalo kao da se desilo preko noći, a u ovome je zapravo bila njena tajna

Adel je otvoreno govorila o svom putu ka gubitku viška kilograma sa kojima se godinama borila.

Pevačica je smršala je oko čak 45 kilograma tokom dvogodišnjeg perioda, a svoju drastičnu transformaciju prvi put je predstavila na Instagramu 2020. godine. U godinama koje su usledile, govorila je o promenama u načinu života koje su to omogućile, kao i o tome kako je pronašla motivaciju.

- Nikada se nije radilo o gubitku kilograma, već o tome da postanem snažna i da svakog dana odvojim vreme za sebe, bez telefona - rekla je u intervjuu za britanski Vog u oktobru 2021. godine.

Ova dobitnica 16 nagrada Gremi takođe se osvrnula na javne komentare o svom izgledu nakon što je smršala.

- Moje telo je bilo predmet objektivizacije tokom cele moje karijere. Nije to slučaj samo sada. Razumem zašto je to šokantno. Razumem zašto su se neke žene, posebno, osetile povređeno. Vizuelno sam predstavljala mnoge žene, ali ja sam i dalje ista osoba.

Adel je prvi put šokirala fanove svojim drastičnim gubitkom kilograma u maju 2020. godine, kada je na Instagramu objavila svoju fotografiju povodom 32. rođendana. Objava je nastala tokom pevačicine skoro šestogodišnje pauze od javnosti, između izdavanja albuma 25 i 30. U to vreme, ona je takođe prolazila kroz proces razvoda od bivšeg supruga Sajmona Konekija, sa kojim ima sina Anđela.

Počela je da vežba kako bi poboljšala svoje mentalno zdravlje.

Adel je prvi put javno progovorila o gubitku težine za britanski i američki Vog u oktobru 2021. Tokom intervjua je otkrila da je počela da oseća anksioznost nakon razvoda i da se okrenula fitnesu kao načinu da se nosi sa tim.

- Teretana je postala moje vreme. Shvatila sam da kada vežbam, nemam nikakvu anksioznost. Nikada se nije radilo o gubitku težine. Mislila sam, ako mogu da učinim svoje telo fizički jakim, i ako to mogu da osetim i vidim, onda možda jednog dana mogu da učinim svoje emocije i svoj um fizički jakim.

U jednom trenutku je vežbala tri puta dnevno

Iako je sa strane možda izgledalo kao da je smršala preko noći, to je zapravo bio rezultat višegodišnjeg napornog rada u teretani.

- Mislim da su ljudi izgubili kompas jer se sve to, zapravo, dešavalo tokom perioda od dve godine.

Adel je dodala da je „postala prilično zavisna” od vežbanja i da je počela da trenira dva do tri puta dnevno.

- Ujutru radim vežbe sa tegovima, zatim obično idem na penjanje ili boks popodne, a uveče radim kardio trening - rekla je ona, napominjući da njen režim nije bio izvodljiv za svakoga jer je angažovala trenere i u to vreme je „u suštini bila nezaposlena”.

Pevačica je takođe objasnila i da nije bila ni na kakvim dijetama.

- Nisam to radila. Nije bilo povremenog posta. Ništa od toga. Štaviše, jedem više nego ranije jer veoma naporno vežbam.

Bila je razočarana komentarima o svom izgledu

Adel je takođe veoma otvoreno govorila o tome kako je javnost pomno pratila i komentarisala njen gubitak kilograma.

- Najokrutnije razgovore o mom telu vodile su druge žene. Bila sam baš razočarana zbog toga. To me je povredilo.

- Tokom cele moje karijere moje telo je tretirano kao objekat. Ili sam prekrupna ili presitna, ili sam zgodna ili nisam - rekla je u intervjuu kod Opre Vinfri.

BONUS VIDEO