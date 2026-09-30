RAZGRABILI SU AUTOMOBIL U KOM JE POGINUO DžEJMS DIN, A ONDA SE DOGODILO NEŠTO JEZIVO: Priča koja i danas ledi krv

Prokletstvo automobila u kojem je poginuo Džejms Din je nešto u šta veruju svi oni koji su na neki način došli u dodir sa njim

Teško je poverovati da je prošla 71 godina od smrti glumca Džejms Dina. Bilo je to 30. septembra 1955. godine u saobraćajnoj nesreći u Kaliforniji. Slavni Džejms Din imao je samo 24 godine, vozio je svoj Porše 550 Spyder, poznat i kako "malo kopile", kada se sudario i na mestu poginuo. U trenutku smrti iza sebe je imao samo tri značajne filmske uloge, ali je već postao zvezda.

Nakon toliko godina Džejms Dina pamtimo kao simbola buntovne mladosti, kao simbol muževnosti, kao modnu ikonu i kao glumca čiji život je ostao nedovršen.

Možda je najzanimljivije to što je Džejms Din postao besmrtan upravo zato što nije stigao da ostari. Publika ga nikada nije videla kao četrdesetogodišnjaka, pedesetogodišnjaka ili čoveka koji se menja, prolazi kroz životne krize i stari.

Ostao je zauvek mlad, sa 24 godine, u vremenu kada je tek trebalo da pokaže koliko može.

NJegova smrt pretvorila je talentovanog glumca u legendu, ali ono što je održalo tu legendu jesu njegove uloge, fotografije i način na koji je predstavljao generaciju koja nije želela da živi po pravilima prethodnih.

Džejms Din nije postao legenda zato što je dugo živeo, već zato što je za tako kratko vreme uspeo da postane lice jedne večne mladosti.

Ko je bio Džejms Din?

Džejms Din bio je američki glumac koji je stekao legendarni status uprkos preranoj smrti i kratkoj karijeri. Svojim stavom i maestarlnim ulogama ostao je ikona tinejdžerske buntovničke kulture i simbol nesputane mladosti 1950-ih. Međutim, ljubavni život mu je zadao najveću bol, iako je bio izuzetno mlad. Ni vrtoglavi uspeh nije uspeo da nadomesti tu prazniku u njegovom srcu.

Rođen je u malom gradiću Marion u američkoj saveznoj državi Indijani 8. februara1931. godine. Od najranijeg detinjstva bio je vrlo povezan i privržen svojoj majci Mildred Vilson, za koju je tvrdio da ga jedina razume. Kad ju je iznenada izgubio od raka kad je imao svega devet godina, život mu se promenio iz korena. Otac ga šalje da živi na farmi kod ujaka i ujne što će dramatično poremetiti njihov odnos sve do glumčeve prerane smrti. Na studijama prava u Kaliforniji otkriće svoju sklonost prema glumi zbog koje će ući u filmsku legendu.

NJegova prva veća uloga bila je u filmu "East of Eden" (1955), gde je briljirao kao mladi Cal Trask. Za ovu ulogu dobio je nominaciju za Oskara, što je bio impresivan uspeh za nekog koji je tek zaokračio u svet glume.

Verovatno najpoznatija njegova rola je bila u filmu "Rebel Without a Cause" (1955), gde je tumačio lik buntovnog tinejdžera Jima Starka. Ovaj film ga je učinio simbolom nesputane mladosti i bunta.

Nakon toga je nastavio sa snimanjem filma "Giant" (1956), gde je delio ekran s Elizabet Tejlor. Nažalost, pre nego što je film bio završen, Din je tragično izgubio život u saobraćajnoj nezgodi 30. septembra 1955. godine i to sa svega 24 godine.

Iako je Deanova karijera bila kratkotrajna, njegov uticaj na filmsku industriju i popularnu kulturu je neizbrisiv. NJegov buntovnički duh, bezbrižan stil i duboko emotivne izvedbe ostavili su snažan pečat.

Zahvaljujući svojoj magnetskoj privlačnosti i neosporivoj harizmatičnosti uspeo je čak i najobičnije komade odeće – plave farmerice i belu majicu – pretvoriti u modni trend koji se i danas kopira. Nevaljali dečko mekog srca često je menjao raspoloženja te se munjevito transformisao iz tihog i povučenog – katkad sramežljivog momka u šašavog komedijaša koji može razvedriti celo društvo.

Džejms Din je bez sumnje imao „ono nešto“ što je privlačilo ljude bez obzira na njihov pol. Nisu mu odolele ni Merilin Monro, Elizabet Tejlor, Džoan Kraford i Džudi Garland. Ali, on gubitak ljubavi jedne glumice nije mogao da preboli– Pjer Anđeli.

Večna ljubav koju nije preboleo

Italijanska glumica Pjer Anđeli i Džejms Din nisu dugo bili u vezi, a nekoliko je razloga za njihov raskid. NJena majka nije odobravala to što Din nije bio katolik, njegov stil života, brze automobile i način odevanja. Takođe, ljudi iz filmskog studija s kojim je sarađivao pokušavali su ga odgovoriti od braka s Anđeli.

Din je i sam priznao mladoj glumici kako nije još spreman za brak, a nedugo nakon njihovog raskida Anđeli se verila za pevača Vika Damonea, te su se 1954. godine i venčali. Slavni glumac bio je šokiran i slomljenog srca.

Kako je bio u neverici te se sam morao uveriti da je to sve istina, na dan venčanja Din se sa svojim motorom pojavio ispred crkve.

Četrnaest godina nakon što je njihova veza završila, Pjer Anđeli opisala je kako je ta romansa izgledala:

"Išli bismo zajedno na kalifornijsku obalu i tamo bismo u tajnosti ostajali u jednoj kućici na plaži, što dalje od znatiželjnih pogleda. Većinu vremena provodili smo na plaži, sedeći, zabavljajući se, baš poput klinaca na fakultetu. Razgovarali bismo o sebi samima i našim problemima, o filmovima i glumi, o životu i životu posle smrti. U potpunosti smo razumeli jedno drugo. Bili smo poput Romea i Julije, zajedno i nerazdvojni. Ponekad smo na plaži toliko voleli jedno drugo da smo samo hteli zajedno da uđemo u more držeći se za ruke, znajući da bismo onda bili zauvek zajedno", istakle je svojevremeno.

Prokleti automobil

Bilo je to 30. septembra 1955. godine kada je Džejms Din krenuo na jednu automobilsku truku, ali na putu do tamo smrskao je svoj novi Porše i umro vrlo brzo. Pre smrti, učestvovao je na brojnim automobilskim trkama, to je bila njegova strast, ali ga je ugovor sa sprečavao da se takmiči.

Nakon što je završio snimanje filma, Din je krenuo na trkački događaj vozeći svoj novi Porše na kojem je ugravirao "malo kopile", svoj nadimak iz detinjstva.

Na putu od Los Anđelesa do mesta trke, vozio je Din, dok je na suvozačkom mestu sedeo njegov automehaničar. Vozeći američkim putem 446, glumac se sudara sa automobilom u kojem je bio 23-godišnji student Donald Ternupsid.

Iako se smatralo da je kriv upravo Džejms Din, istina je da glumac uopšte nije vozio brzo, nego da je Donald naglo skrenuo i tako izazvao sudar. Međutim, samo par sati pre nesreće Džejms Din je dobio kaznu za prekoračenje brzine.

U trenutku smrti Džejms Din je imao samo 24 godine.

Nedelju dana pre njegove smrti video ga je glumac Alek Ginis koji mu je tom prilikom rekao:

"Molim te nikad nemoj da ulaziš u taj automobil. Ako uđeš u njega, pronaći će te mrtvog za manje od nedelju dana!"

Toliko je Ginisu zlokobno izgledao novi, sjajni Porše kojeg je Din upravo kupio. Ali Din i nije planirao da vozi taj automobil, ali ga je na to nagovorio automehaničar tvrdeći da treba da "oseti auto" pre trke.

Nakon sudara, Hitna pomoć brzo je stigla. Din je bio zarobljen u smrskanom autu, pa su morali da ga oslobađaju pomoću pajsera. Bio je svestan, ali nije preživeo put u kolima Hitne pomoći. U bolnici su mogli samo da proglase smrt. Džejms Din je umro u 18:20h.

Glumac je imao višestruke prelome i rane po celom telu. Vilica mu je bila slomljena, a zvanični obdukcijski nalaz kaže da je umro zbog preloma vrata.

Verovali ili ne, ali Donald Ternupsid, čovek koji je bio odgovoran za smrt Džejmsa Dina ostao je van medijske pažnje do kraja života.

Nikome nije jasno kako taj čovek nikad nije odgovarao za posledice. Živeo je još 40 godina nakon ove nesreće, a umro je 1995. godine od raka pluća. Nikad nije pričao o sudaru sa glumcem.

Priča o prokletstvu

NJegova smrt je bila šok za milione fanova, a neki su odbili da poveruju u njegovu smrt.

Nakon nesreće, Porše je završio kod lekara i automobilskog entuzijaste Vilijama Ešriha, koji je iskoristio njegove delove za trkački automobil.

U oktobru 1956. dogodila se nova tragedija.

Doktor Troj Mekhenri, koji je koristio delove Dinovog automobila, poginuo je tokom trke kada je udario u drvo. Ešrih je takođe doživeo udes, ali je preživeo.

Ovo je jedan od retkih događaja iz priče o prokletstvu koji ima istorijsku potvrdu, mada nema dokaza da je automobil imao bilo kakvu natprirodnu ulogu.

Tu počinje najjeziviji deo legende.

Džordž Baris, poznati holivudski dizajner automobila, pričao je da su se događale neobjašnjive nesreće povezane sa olupinom:

Prilikom istovara, automobil je navodno pao na mehaničara i slomio mu noge.

Jedan mladić je navodno povredio kuk kada je automobil pao sa postolja na izložbi.

Kamion koji je prevozio olupinu navodno je doživeo nesreću u kojoj je vozač poginuo.

Čovek koji je pokušao da ukrade volan navodno je ozbiljno posekao ruku.

Garaža u kojoj je automobil bio smešten zahvaćena je požarom.

Međutim, mnoge od ovih priča nisu pouzdano potvrđene. Istraživači su ukazivali da je Baris bio poznat po stvaranju spektakularnih priča i da je upravo on značajno doprineo mitu o prokletstvu.

Oko 1960. godine olupina je nestala tokom transporta, navodno dok je bila smeštena u zatvorenom železničkom vagonu na putu iz Majamija za Los Anđeles.

Nikada nije pouzdano pronađena.

Tokom godina pojavljivale su se različite tvrdnje o njenoj sudbini, ali nijedna nije konačno razrešila misteriju.

Čak je 2005. godine ponuđena nagrada od milion dolara za informacije koje bi dovele do pronalaska automobila.

(Stil)

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