MONIKA BELUČI DANAS SLAVI ROĐENDAN: I u 7. deceniji pleni lepotom, evo u čemu je njena tajna

Glumica je jednom prilikom govorila o hrani koju voli, nezi kojoj posvećuje vreme i svom odnosu prema starenju.

Monika Beluči rođena je 30. septembra 1964. godine. Već decenijama važi za jednu od najlepših glumica, a interesovanje za njen izgled ne jenjava ni kada priča o svojim ulogama. Ipak, kada je pitaju kako se nosi s godinama, njen odgovor nema mnogo veze s potragom za večnom mladošću.

Glumica je ranije govorila da voli testeninu i čokoladu i da nije opsednuta mršavošću. U intervjuu za Sunday Times Style 2021. godine pomenula je i da joj više prijaju testenina, čaša vina i povremeni pilates nego stroge dijete i iscrpljujući treninzi.

To ne znači da ne vodi računa o sebi. U intervjuu za Madame Figaro krajem 2025. godine rekla je da u njenoj nezi nema ničeg revolucionarnog. Pomenula je masaže, kreme koje joj odgovaraju, vežbanje i zdravu ishranu. Govorila je i o tome koliko ženama može biti teško da, uz sve obaveze, odvoje vreme za sebe.

NJene navike su se, kao i kod svakoga, menjale tokom godina. Beluči danas o nezi govori bez čarobnih rešenja, a o starenju bez potrebe da ga predstavi kao poraz.

"Pre svega, cenimo to što smo živi. Zar starenje nije i privilegija?", rekla je za Madame Figaro.

U istom intervjuu naglasila je da svako treba da ima slobodu da o svom telu odlučuje onako kako želi.

Iza njenog današnjeg samopouzdanja stoje i drugačija iskustva. Beluči se prisetila svog prvog izlaska na pistu, kada je imala 18 godina. Tada, kako je ispričala, nije mislila da njeno telo odgovara modnim standardima i nije bila sigurna da će moći da učestvuje na reviji. Kasnije je izgradila uspešnu manekensku, a zatim i glumačku karijeru.

Kada je britanski "Vog" pitao za njen pristup starenju, odgovorila je da je važno ostati radoznao i radovati se novim stvarima. To je pokazala i kada je prihvatila prvi nastup na pozorišnoj sceni, iako je priznala da ju je taj korak plašio.

Na svoj 62. rođendan Monika Beluči i dalje privlači pažnju izgledom, ali njene izjave definitivno pokazuju mnogo zanimljivije činjenice od pitanja kako ostaje lepa. Pokazuju ženu koja je nekada sumnjala da joj je mesto na pisti, a danas o godinama govori kao o prilici da nastavi da živi, radi i proba nešto novo.

(Mondo)

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