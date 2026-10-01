PAF DEDI VRAĆEN U SAMICU: Uprava zatvora reagovala nakon navoda da reper ima povlastice

Nova zatvorska epizoda repera ponovo je otvorila pitanje šta se dešava iza zidina Fort Diksa.

Američki reper Šon „Didi“ Kombs navodno je ponovo premešten u samicu u zatvoru Fort Diks u NJu Džerziju, nakon što su mediji objavili tvrdnje da iza rešetaka uživa posebne pogodnosti. Prema pisanju TMZ-a, izdvajanje je uobičajena mera dok traje interna istraga.

NBC njuz je prethodno preneo svedočenja četvorice muškaraca koji tvrde da su bili smešteni u istoj zatvorskoj jedinici kao Kombs. Prema njihovim navodima, drugi zatvorenici pripremali su mu posebne obroke, obavljali razne poslove i pružali masaže, a za usluge su dobijali novac.

- To nije nešto što se uobičajeno viđa u zatvoru. To su bogataške stvari - rekao je jedan od sagovornika.

Jedan od muškaraca koji tvrdi da je kuvao za repera naveo je da mu je pripremao picu, piletinu sa karijem i empanade.

- Posle nekog vremena dosadilo mi je da kuvam - ispričao je.

Mediji izneli tvrdnje o nedozvoljenim predmetima

NBC je objavio i fotografiju na kojoj Kombs navodno koristi prokrijumčaren mobilni telefon. Sagovornici tvrde da je preko njega pregledao Instagram i dobijao eksplicitne fotografije bivše devojke. Prema istim navodima, reper je imao i zalihu skupog alkohola, koji su mu, kako se tvrdi, donosili zatvorski čuvari, dok je od drugih zatvorenika kupovao antidepresive.

Ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene. Savezna uprava za zatvore saopštila je da zbog privatnosti i bezbednosti ne komentariše pojedinačne slučajeve, ali je navela da su mobilni telefoni, narkotici i oružje stalni izazov u zatvorskim ustanovama i da se ulažu napori kako bi se sprečilo unošenje zabranjenih predmeta.

Kombsov portparol odbacio senzacionalne napise

Kombsov portparol odbacio je način na koji su mediji predstavili njegov život u zatvoru.

- Stalno analiziranje svakog nevažnog detalja iz života Šona Kombsa u zatvoru došlo je do tačke u kojoj mediji od uobičajene zatvorske svakodnevice prave vest - izjavio je.

- Jedina stvarna vest jeste da Šon služi kaznu u skladu sa pravilima i strpljivo čeka odluku suda o žalbi - dodao je njegov predstavnik.

Služi kaznu od 50 meseci

Kombs je ranije bio smešten u samicu nakon tuče sa drugim zatvorenikom, a iz izolacije je pušten u avgustu. Sadašnji premeštaj, prema izveštaju TMZ-a, usledio je nakon objave navoda o njegovom navodnom povlašćenom tretmanu.

U oktobru 2025. osuđen je na 50 meseci zatvora po dve tačke optužnice za prevoz osoba radi prostitucije. Oslobođen je težih optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja i udruživanje radi reketiranja. Prema podacima Savezne uprave za zatvore, predviđeni datum njegovog izlaska je 21. januar 2028. godine.

(Kurir)

BONUS VIDEO: