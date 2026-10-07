„KAKVA NEKULTURA!“ BRIŽIT MAKRON PRIŠLA ZENDAJI, A NJENA REAKCIJA ZAPREPASTILA LJUDE: Snimak otkriva istinu

Brižit Makron i Zendaja srele su se na reviji modne kuće Louis Vuitton u Parizu, čime je zatvorena Nedelja mode.

Prva dama Francuske Brižit Makron i glumica Zendaja srele su se večeras na reviji modne kuće Louis Vuitton u Parizu, kojom je zatvorena Nedelja mode u ovom gradu. Osim sjajnih modnih izdanja u kojima su se predstavile veliku pažnju je privuklo ono što je holivudska zvezda uradila.

Zendaja se pojavila u farmerkama i jakni sa karnerima prikazavši glamuroznu verziju strit stajla - oba odevna komada su iz kolekcije modne kuće Louis Vuitton. Prva dama Francuske Brižit Makron takođe je nosila modele prestižnog brenda. Sjajno je izgledala u elegantnom sivom odelu i salonkama.

Brižit Makron (73) često nosi odevne komade i asesoar sa potpisom Louis Vuitton. Veliki je ljubitelj ove modne marke, a pritom je i dugogodišnja prijateljica sa Bernarom Arnijem, koji je vlasnik luksuzne kuće i jedan od najbogatijih ljudi na svetu.

Upravo on je i dočekao Brižit na večerašnjoj reviji u Parizu. Prva dama Francuske je odmah prišla Zendaji (30) kada je ugledala glumicu u prvom redu. Srdačno ju je pozdravila, holivudska zvezda je uzvratila, ali je sve vreme sedela što je mnogima zasmetalo pa na Instagramu ističu: "Kakva nekultura", "Draga mi je Zendaja, ali zaista je trebalo da ustane da se pozdavi sa Brižit Makron", "Zašto, pobogu, nije ustala?", "Američka nekultura".

Supruga Emanuela Makron se ubrzo srela i sa Farelom Vilijamsom, kreativnim direktorom muških kolekcija Louis Vuitton i taj susret je bio još srdačniji.

Dok se na Instagramu uveliko komentariše da se Zendaja ponašala nekulturno, što je mnoge iznenadilo, stiče se utisak da je svojim postupkom pomalo šokirala i Bernara Arnoa.

Prema osnovnom bontonu, kada vas neko pozdavi odnosno pruži ruku, a vi u tom momentu sedite, a druga osoba stoji, trebalo bi ustati i na taj način uzvratiti pozdrav. Izuzetak može biti ako vas pozdravlja znatno mlađa osoba, ali je čak i tada poželjno podići se sa stolice.

Osim klasičnog bontona u spornoj situaciji trebalo je poštovati i takozvani diplomatski protokol. Kada vam priđe prva dama bilo koje zemlje, trebalo bi ustati jer je to znak poštovanja prema instituciji i državi koju ta osoba predstavlja, a ne samo pitanje manira. Susret se pritom desio u Parizu.

Zendaja skoro nikada ne razočara na polju modnog stila, ali je ovakvim postupkom mnoge neprijatno iznenadila.

U Parizu su se srele i čuvene glumice Ema Stiu ni Ketrin Danev koje godinama sarađuju sa brendom Louis Vuitton.

(Blic Žena)

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