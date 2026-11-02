ZAVRŠIO U URGENTNOM CENTRU ZBOG LOŠIH NALAZA! Veljko Kuzmančević otkrio šta mu se dogodilo

Veljko Kuzmančević otkriva kako je brak sa Vericom Rakočević uticao na njegovo zdravlje i izazvao ozbiljne stresne situacije.

Veljko Kuzmančević progovorio je o izazovima sa kojima se suočavao zbog braka sa Vericom Rakočević, koja je od njega starija 35 godina, pa otkrio da je sve kroz šta je prošao ostavilo ozbiljne posledice na njegovo zdravlje.

Kako je istakao, nije ga toliko pogađalo pisanje medija o njihovoj razlici u godinama, koliko količina uvreda i negativnih komentara koje su dobijali na društvenim mrežama. Kompozitor nije krio da mu je takav odnos javnosti teško pao i da se zbog svega našao pod velikim stresom.

"Nisam imao problem što stavljaju godine u naslov, to se ne može promeniti. To je uvek interesantno i medijima i ljudima, ali meni je u stvari najviše zasmetalo to što neko ko te nikada nije upoznao je u stanju da ti se obrati na ružan način. Govorim o ljudima koji ostavljaju ružne komentare. Svi su dobili način da mogu da ti se obrate, bilo mi je neverovatna ta ogromna količina mržnje koja je izbijala od tih ludaka, u početku sam se mnogo nervirao...", rekao je on, pa otkrio sa kakvim se zdravstvenim problemom suočio.

Završio u Urgentnom centru

Kuzmančević je otkrio i da je imao ozbiljnih zdravstvenih problema, a posebno se odrazilo na njegovu štitnu žlezdu, zbog čega je u jednom trenutku morao da potraži pomoć lekara u Urgentnom centru. Govoreći o svom zdravstvenom stanju, kompozitor je priznao:

"Kako nije, odlepio sam, dobio hipertireozu, hormoni su mi se poremetili, bio sam kao trudna žena čas sam plakao, čas sam se svađao. Završio sam u Urgentnom centru sa povišenim pulsom i nepravilnim radom, bio sam tamo šest sati dok nisu skontali šta je, tek su me uveče pustili. Dali su mi terapiju, pa sam krenuo na ispitivanje štitne... Tada je načelnik bio jedan stariji čovek, on je pogledao sve te nalaze koji uopšte nisu bili dobri i prepisao mi je nešto što je kao andol, tako mi je dao i rekao vidimo se za dva meseca, bićeš ti dobro. Iznivelisao sam to i rešio problem sa štitnom posle šest meseci, sve to može da se reguliše. Iz najbližeš okruženja ti kažem sada da ne poznajem čoveka koji nije anksiozan i koji nema neki problem, njih su dodatno s****li ovi sa mantrama, diši i to. Ja probam, druže, mene je to još više uznemirilo. Nisam to nikada uspeo."

Inače, majka Veljka Kuzmančevića mlađa je od Verice, a ovako je reagovala kada je čula da će njen sin oženiti 35 godina stariju:

"Dolazim sa posla a on se vratio sa Zlatibora. Kaže on meni vraćam se za Beograd, došao sam da ti kažem da sam sa Vericom. Bila sam zatečena. Pričali smo o tome i rekla sam 'Ako je to to, i ako ste se našli i ako je voliš, onda u redu, ali ako je nešto drugo onda nemoj. Ako si spreman da te svi gledaju i zapitkuju, kao i mene na poslu - onda okej'. Tada sam ga pitala i nikad više. Ja ne pitam, samo ako sami nešto kažu", rekla je u delu emisije "Kad anđeli spavaju".

(Mondo)

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