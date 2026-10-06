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KRAJ LJUBAVI NATAŠE BEKVALAC I FUDBALERA? Ovaj detalj pokrenuo glasine da je pevačica ponovo slobodna

Nataša Bekvalac stavila je tačku na vezu sa S. R. i, prema navodima izvora, odlučila da nastavi svojim putem.

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Foto: Antonio Ahel/ATAImages
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Nataša Bekvalacodlučila je da stavi tačku na ljubavnu priču sa S. R. s kojim je neko vreme bila u vezi. Iako je pevačica od samog početka pokušavala da svoj emotivni život sačuva daleko od očiju javnosti, njihova romansa na kraju je dospela u domaće medije, nakon čega je, kako se saznaje, Nataša odlučila da preseče i nastavi svojim putem.

Bekvalčeva, koja je već nekoliko puta bila u centru pažnje zbog svojih ljubavnih odnosa, ovog puta nije želela da dozvoli da njena emotivna veza ponovo postane glavna tema u javnosti. Kako navodi izvor blizak pevačici, Nataša je rešila da se maksimalno posveti karijeri, a posebno onome što je očekuje u narednom periodu.

Ima velike planove

Glasine da je između njih definitivno došlo do raskida dodatno je podgrejala činjenica da se S. R. nije pojavio na Natašinom rođendanu.

Uslikan u noćnom izlasku i razgovoru s devojkom  

Nedugo nakon toga domaći mediji slikali su ga u noćnom izlasku u Beogradu, dok je na klupici pored jednog kluba razgovarao s nepoznatom devojkom. Ovaj prizor dodatno je pokrenuo spekulacije da su emotivni partneri zaista krenuli svako svojim putem.

Kako dalje navodi izvor, Nataša trenutno ima velike planove kada je reč o poslu, zbog čega joj, kako kaže, nikakve priče o novom dečku nisu potrebne.

"Bivši se na rođendan ne zovu"

- Nati je bilo lepo sa S. R., ali se baš trudila da tu vezu drži u tajnosti. Onda se saznalo i ona je odlučila da to preseče i da svako nastavi svojim putem. Planira ozbiljne korake u karijeri, pa joj priče o novom dečku ne trebaju. Oni su ostali u dobrim odnosima, što je obično kod Nataše slučaj. Ona nema problem da ostane u dobrim odnosima nakon raskida - kaže izvor i dodaje:

- S. R. nije se pojavio na njenom rođendanu jer nije ni bilo potrebe - oni su već bili raskinuli, a bivši se na rođendan ne zovu (smeh).

Bekvalčeva se, prema rečima izvora, sad fokusira na karijeru i planiranje koncertne turneje, dok svoj privatni život želi da zadrži daleko od javnosti. Nakon svega, čini se da je pevačica još jednom odlučila da ljubavne turbulencije ostavi iza sebe i energiju usmeri na ono što joj je trenutno najvažnije - muziku i publiku.

Podsetimo, kako smo pisali, Nataša i S. R. upoznali su se pre nekoliko meseci i od tada su gradili vezu bez želje da je javno eksponiraju.

- Lepo im je zajedno i oboje žele da odnos razvijaju bez pritiska javnosti. Upravo zato izbegavaju mesta na kojima bi privukli pažnju fotografa i medija - govorio je izvor i dodao da imaju i dosta sličnosti:

- Oboje obožavaju žurke. Bili su zajedno i na Mikonosu i na gradskim dešavanjima s prijateljima. Kad izlaze, uvek su u društvu, pa niko ne može da poveže da su zajedno. S. je to rekao samo nekolicini svojih najbližih prijatelja, kao i Nataša.

(Mondo)

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