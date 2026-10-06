KRAJ LJUBAVI NATAŠE BEKVALAC I FUDBALERA? Ovaj detalj pokrenuo glasine da je pevačica ponovo slobodna

Nataša Bekvalac stavila je tačku na vezu sa S. R. i, prema navodima izvora, odlučila da nastavi svojim putem.

Nataša Bekvalacodlučila je da stavi tačku na ljubavnu priču sa S. R. s kojim je neko vreme bila u vezi. Iako je pevačica od samog početka pokušavala da svoj emotivni život sačuva daleko od očiju javnosti, njihova romansa na kraju je dospela u domaće medije, nakon čega je, kako se saznaje, Nataša odlučila da preseče i nastavi svojim putem.

Bekvalčeva, koja je već nekoliko puta bila u centru pažnje zbog svojih ljubavnih odnosa, ovog puta nije želela da dozvoli da njena emotivna veza ponovo postane glavna tema u javnosti. Kako navodi izvor blizak pevačici, Nataša je rešila da se maksimalno posveti karijeri, a posebno onome što je očekuje u narednom periodu.

Ima velike planove

Glasine da je između njih definitivno došlo do raskida dodatno je podgrejala činjenica da se S. R. nije pojavio na Natašinom rođendanu.

Uslikan u noćnom izlasku i razgovoru s devojkom

Nedugo nakon toga domaći mediji slikali su ga u noćnom izlasku u Beogradu, dok je na klupici pored jednog kluba razgovarao s nepoznatom devojkom. Ovaj prizor dodatno je pokrenuo spekulacije da su emotivni partneri zaista krenuli svako svojim putem.

Kako dalje navodi izvor, Nataša trenutno ima velike planove kada je reč o poslu, zbog čega joj, kako kaže, nikakve priče o novom dečku nisu potrebne.

"Bivši se na rođendan ne zovu"

- Nati je bilo lepo sa S. R., ali se baš trudila da tu vezu drži u tajnosti. Onda se saznalo i ona je odlučila da to preseče i da svako nastavi svojim putem. Planira ozbiljne korake u karijeri, pa joj priče o novom dečku ne trebaju. Oni su ostali u dobrim odnosima, što je obično kod Nataše slučaj. Ona nema problem da ostane u dobrim odnosima nakon raskida - kaže izvor i dodaje:

- S. R. nije se pojavio na njenom rođendanu jer nije ni bilo potrebe - oni su već bili raskinuli, a bivši se na rođendan ne zovu (smeh).

Bekvalčeva se, prema rečima izvora, sad fokusira na karijeru i planiranje koncertne turneje, dok svoj privatni život želi da zadrži daleko od javnosti. Nakon svega, čini se da je pevačica još jednom odlučila da ljubavne turbulencije ostavi iza sebe i energiju usmeri na ono što joj je trenutno najvažnije - muziku i publiku.

Podsetimo, kako smo pisali, Nataša i S. R. upoznali su se pre nekoliko meseci i od tada su gradili vezu bez želje da je javno eksponiraju.

- Lepo im je zajedno i oboje žele da odnos razvijaju bez pritiska javnosti. Upravo zato izbegavaju mesta na kojima bi privukli pažnju fotografa i medija - govorio je izvor i dodao da imaju i dosta sličnosti:

- Oboje obožavaju žurke. Bili su zajedno i na Mikonosu i na gradskim dešavanjima s prijateljima. Kad izlaze, uvek su u društvu, pa niko ne može da poveže da su zajedno. S. je to rekao samo nekolicini svojih najbližih prijatelja, kao i Nataša.

(Mondo)

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