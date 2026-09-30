DRAGAN MIĆANOVIĆ DANAS SLAVI 56. ROĐENDAN: Glumio je u kultnim domaćim ostvarenjima, a delio je kadar i sa Selmom Hajek (VIDEO)

Čuveni srpski glumac Dragan Mićanović danas, 30. septembra, proslavlja svoj 56. rođendan, a pored brojnih uloga u domaćim ostvarenjima, gledali smo ga i u holivudskim blokbasterima.

Dragan Mićanović je jedan od najcenjenijih, najsvestranijih i najprepoznatljivijih glumaca svoje generacije na našim prostorima. Sa podjednakom lakoćom i maestralnošću vladao je i pozorišnom scenom i filmskim platnom, zbog čega uživa status jednog od najomiljenjih glumaca.

NJegova karijera obeležena je ulogama u nekim od najvećih domaćih kultnih ostvarenja, među kojima se posebno izdvajaju: "Lajanje na zvezde", "Vreme smrti", "Sablja", "Crna svadba", "Ubistvo s predumišljajem" i mnogi drugi.

Ipak, Mićanović je jedan od retkih sa naših prostora koji je imao priliku i da zaigra u svetskim blokbasterima kao što su "RocknRolla", "The White Countess", ali i "The Hitman’s Wife’s Bodyguard" iz 2021. koji je ponovo postao #1 na Balkanu zbog viralne scene u kojoj Dragan deli kadar sa Salmom Hajek.

Trenutak sukoba između njega i Salme preplavio je mreže, zbog čega ljudi sa naših prostora masovno ostavljaju ponosne komentare ispod snimaka koje su delile čak i čuvene filmske platforme i profili.

Sve kreće scenom u kojoj Dragan kaže za Hajek: "Viđao sam ga sa ženama od 30, ali nikad ovako matorim", a potom je počeo da se smeje uprkos tome što ga je Rajan Rejnolds upozorio da to ne radi. Već u sledećem trenutku, Hajek je eksplodirala, sručivši mu salvu uvreda.

Očekivano, reakcije nisu izostale:

"Hej, ovo je naš glumac, Dragan Mićanović", "Evo našeg Dragana", "Umirem od smeha", "Volim kada Salma Hajek psuje, to je umetnost", "Ali kako joj je vena iskočila, prava meksička krv", "Vidi Dragana u sceni, nisam znala da je u ovom filmu", "Draganeeeeee", "Ne ze*aj se s latinom", "Svi smo mi Rajan Rejnolds u ovoj situaciji", "Ali kako mu je odgovorila", pisali su ljudi oduševljeno.

Koga igra Mićanović u filmu?

Dragan Mićanović u pomenutom ostvarenju tumači lik Vladimira Zente, korumpiranog političara i kriminalca koji je povezan sa zločinačkim planovima glavnog antagoniste, Aristotelesa Papadopoulosa.

Zenta je ključni deo priče jer ima značajnu ulogu u međunarodnoj zaveri koja preti Evropi. NJegov lik predstavlja prepreku za trio glavnih junaka dok pokušavaju da spreče globalnu katastrofu.

(Mondo)

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