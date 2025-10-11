MAJA MARIJANA HITNO OPERISANA: Poznato u kakvom je sada stanju

Pevačica Maja Marijana je operisana na Institutu za ortopediju "Banjica".

Kako pišu domaći mediji, Maja je doživela povredu kada je nezgodno stala i slomila skočni zglob, zbog čega je morala hitno da ode na operaciju.

- Maja se povredila 30. septembra. Umirala je od bolova i situacija nimalo nije bila bezazlena. U početku je mislila da nije ništa ozbiljno, ali kada je čula da mora na operaciju - šokirala se. Operisana je na Banjici pre nekoliko dana, tačnije 7. oktobra, i sve je prošlo u najboljem redu - rekao je izvor blizak Maji i dodao:

- Sada je čeka period odmora i oporavka kako bi povreda pravilno zarasla. Neće se pojavljivati neko vreme, već će odmarati kod kuće okružena najbližima.

Kada se vratila sa turneje preminuo joj otac

Inače, ubrzo nakon što se vratila sa američke turneje, Maji Marijani preminuo je otac.

- Moj tata nije bio javna ličnost i zaista ne bih želela da pričam o tome. Hvala vam mnogo što ste me pozvali, ali morate da me razumete... Ipak je to nešto moje privatno i želim da zadržim za sebe - rekla je Maja sa knedlom u grlu.

