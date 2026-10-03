SUPRUGA BRUSA VILISA POKAZALA KAKO ON SADA IZGLEDA: Objavila fotografiju sa slavnim glumcem - "Ponosna sam..."

U ovom novom poglavlju svog života, Brus nastavlja da gradi svoje nasleđe.

Supruga Brusa Vilisa objavila je juče na Instagram profilu fotografiju svog supruga, legendarnog glumca, povodom Svetske nedelje podizanja svesti o frontotemporalnoj demenciji od koje holivudski akcioni heroj boluje od 2023. godine. Fanovi mu šalju ogromnu podršku ističući koliko su ga zavoleli preko njegovih uloga.

"Ne mogu da propustim Svetsku nedelju podizanja svesti o FTD-u (frontotemporalna demencija), a da ne pomenem Brusa. On je pokretačka snaga mog zalaganja. Otvorio mi je mnoga vrata u ovom radu i nastaviću da kroz njih prolazim.

Neću dozvoliti da njegova dijagnoza bude uzaludna. Znam koliko bi bio ponosan kada bi znao da pomaže porodicama koje žive sa FTD-om, drugim oblicima demencije i njihovim negovateljima – da budu viđeni i čuveni.

U ovom novom poglavlju svog života, Brus nastavlja da gradi svoje nasleđe. On je – i uvek će biti – jedna legenda. A ja sam tako ponosna što sam njegova supruga", poručila je supruga Brusa Vilisa.

Ema Heming Vilis objavila je novu fotografiju svog muža, koja je posebno razgalila fanove. Obožavaoci čuvenog glumca pišu o njegovim filmovima kojima se redovno vraćaju, ističući da se potpuno slažu da njegovom suprugom da je on stekao status legende.

Oglasio se veliki broj ljudi čiji najbliži takođe boluju od demencije. Poručili su Emi da su joj veoma zahvalni na njenom zalaganju u borbi za podizanje svesti o ovoj neizlečivoj bolesti, i na tome što nesebično deli sa javnošću detalje o zdravstvenom stanju svog supruga. "Oboje ste divni ljudi", "Radiš neverovatnu stvar", "Mom mužu je dijagnostikovana afazija pa frontotemporalna demencija kao i Brusu. Borimo se sa time četiri godine, ja brinem o njemu 24 sata", navodi se u komentarima sa Instagrama.

Odmah nakon što je glumčeva supruga objavila dirljivu poruku i fotografiju Brusa Vilisa oglasila se njegova ćerka Skaut Vilis koja je napisala: "Tako sam ponosna na tebe i mnogo te volim, Ema".

Podsetimo, Brus Vilis je ćerku Skaut dobio u braku sa bivšom suprugom, glumicom Demi Mur, sa kojom ima još dve naslednice, Rumer i Talulu. Oženjen je Emom od 2009. pa mu je ta ljubav donela Evelin i Mejbel. Glumac je tako otac petoro ćerki, a ima i jednu unuku, Luetu, koju mu je podarila Rumer Vilis.

Samo nekoliko dana pre Emine objave Talula Vilis je objavila fotografiju sa svojim ocem Bursom Vlisom i pokrenula lavinu emocija.

Podsećanja radi, slavni Brus Vilis se povukao iz glume 2022. godine nakon što je njegova porodica saopštila da mu je dijagnostikovana afazija, poremećaj koji utiče na sposobnost komunikacije. Godinu dana kasnije, rečeno je glumac boluje od frontotemporalne demencije koja je redak oblik demencije, a pogađa čeone i slepoočne režnjeve mozga i može uticati na govor, ponašanje, ličnost i pokrete.

Ema je ranije objasnila da taj vid demencije prvenstveno utiče na sposobnost komunikacije njenog supruga pa naglasila da ljudi često mešaju FTD sa Alchajmerovom bolešću.

"Kada ljudi pitaju: Da li se seća ko si ti?', odgovor je da – seća se, jer nema Alchajmerovu bolest, već FTD. Mislim da je veoma česta zabluda to što, kada pomislimo na demenciju, odmah pomislimo na gubitak pamćenja", napomenula je.

(BlicŽena)

BONUS VIDEO: