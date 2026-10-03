"TRPIM VELIKE GUBITKE": Žena Mustafe Sandala se oglasila nakon što su je optužili da je proneverila milione

Melis Sandal u centru afere od 200 miliona evra: Odbacuje tvrdnje o povlačenju novca iz fondova.

Melis Sandal, supruga turske muzičke zvezde Mustafe Sandala, našla se u centru velike istrage koja poslednjih dana potresa tamošnju javnost. Ona je, prema pisanju turskih medija, jedna od 42 osobe čija je imovina obuhvaćena merama u okviru istrage povezane sa investicionim fondovima.

U javnosti su se pojavile tvrdnje da je Melis pre početka istrage navodno povukla čak 11 milijardi 126 miliona 528 hiljada 163 turske lire, nakon čega je otišla u Dubai. Dodatnu pažnju izazvali su navodi da je i njen suprug Mustafa Sandal pre pokretanja istrage podneo zahtev za boravišnu dozvolu u Dubaiju.

Mustafa se u međuvremenu oglasio i poručio da smatra neprimerenim da se njegovo ime povezuje sa tvrdnjama koje se odnose na njegovu suprugu Melis i njenog oca Cihana Sütşurupa.

Nakon njega oglasila se i sama Melis, koja je u razgovoru sa Turskim medijima kategorički odbacila tvrdnje o iznosu novca koji je navodno povukla.

– Kao i mnogi drugi, i ja sam kupovala sredstva fondova. Međutim, cifre koje su objavljene apsolutno nisu tačne. Potpuno su neistinite tvrdnje da sam se povukla na osnovu glasina, kao i da je tačan iznos za koji se tvrdi da sam ga povukla. Sve neophodne istrage će svakako pokazati da to nije slučaj – poručila je Melis.

Ona je potvrdila i da se nalazi van Turske, ali tvrdi da njen boravak u inostranstvu nema veze sa aktuelnom istragom.

– Istina je da sam od prošle godine u inostranstvu zbog školovanja svog sina. Naravno, vratiću se ukoliko bude zatraženo da dam izjavu – rekla je ona.

"I ja sam pretrpela veliki gubitak"

Melis tvrdi da je, umesto da ostvari korist od situacije, i sama pretrpela finansijsku štetu nakon zatvaranja fondova.

Na pitanje da li je sporne transakcije obavljala između 1. jula i 16. septembra, odgovorila je da jeste, ali je iznela i novi detalj.

– Zapravo sam samo dan ranije napravila veliku investiciju i kupovinu, tako da je zatvaranje fondova negativno uticalo i na mene. To pokazuje da nisam ostvarila nikakvu nepravednu korist – rekla je ona za Turske medije

Prema njenim rečima, 15. septembra ponovo je investirala novac.

Kada je upitana kada je prvi put povukla sredstva, rekla je da bez uvida u bankovne izvode ne može sa sigurnošću da navede tačan datum.

– Verujte mi, ne mogu da se setim tačnog datuma. Možda je bio jul, ali sve što bih sada rekla bilo bi nagađanje. Moram da pogledam bankovni izvod kako bih dala precizan odgovor. Ono što sa sigurnošću mogu da kažem jeste da cifre koje se pominju nisu tačne – poručila je.

Melis je zatim istakla da je neposredno pre krize ponovo uložila novac u fondove.

– Uložila sam novac dan pre nego što se dogodila kriza fondova. Zbog toga sada trpim velike gubitke. Nisam ostvarila nikakvu nepravednu dobit. Dana 15. septembra uložila sam više novca nego što sam povukla. Moj novac je još unutra – tvrdi ona.

Oglasio se i advokat

Povodom tvrdnje da je Melis iz fondova povukla više od 11 milijardi turskih lira oglasio se i njen advokat, koji je takve navode odbacio.

Prema njegovim tvrdnjama, iznos koji se pojavljuje u javnosti ne predstavlja stvarnu vrednost ulaganja i kretanja novca njegove klijentkinje, a sve transakcije, kako navodi, moguće je proveriti kroz bankarsku i brokersku dokumentaciju.

Advokat je odbacio i navode da je Melis pomenute milijarde prebacila u Dubai ili neku drugu državu.

Prema njegovoj verziji događaja, Melis već duže vreme boravi u Dubaiju zbog školovanja deteta, dok su pojedine uplate izvršene u inostranstvu predstavljale rate na osnovu ugovora o kupovini nekretnine.

Istraga i dalje privlači ogromnu pažnju turske javnosti, dok Melis Sütşurup Sandal i njen pravni tim insistiraju na tome da će finansijska dokumentacija pokazati šta se zapravo dogodilo.

(Kurir.rs/Türkiye Gazetesi)

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