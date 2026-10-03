"POKUŠALA SAM DA SE UBIJEM, DETE MI JE IMALO SAMO 3 GODINE": Teška sudbina poznate pevačice - preživela rak, pa pokušala da se ubije

Tereza Kesovija, koja je rođena na današnji dan, trećeg oktobra, suočila se sa brojnim tragedijama i zdravstvenim problemima tokom života, uključujući i borbu sa karcinomom.

Jedna od najpoznatijih pevačica u regionu, Tereza Kesovija, tokom života se mnogo puta suočavala sa velikim nedaćama i porodičnim tragedijama. Jednom takvom je i počeo njen život, majka joj je preminula kada je Tereza imala svega dva dana. Uzrok smrti bila je sepsa, jer su se žene u to vreme porađale kod kuće, bez adekvatne medicinske nege.

Tokom studija na Muzičkoj akademiji u Zagrebu upoznala je svog prvog supruga, pevača Mira Ungara, sa kojim je dobila sina Alana. Nakon razvoda od njega, pevačica se udala za hrvatskog vaterpolistu Ronalda Lopatnija.

Godine 1974, dok je u Nemačkoj snimala spot, saznala je da joj je brat poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a ubrzo nakon toga preminula joj je i maćeha.

Pored porodičnih gubitaka, Tereza se suočila i sa teškim zdravstvenim problemima. Nakon što je saznala da boluje od karcinoma, odstranjen joj je bubreg, operisala je dva tumora u uvetu, a morala je da ode i na operaciju glasnih žica.

Kako je svojevremeno iskreno ispričala, u jednom od najtežih perioda života pokušala je sebi da oduzme život. Događaj se odigrao u Parizu, u trenutku kada je njen sin imao samo tri godine.

"Istina je, pokušala sam da se ubijem. Ne volim da lažem nikada u životu. Ni kada sam bila mala nisam lagala za ocene, i kada dobijem jedinicu. Dobro se čovek oseća kada govori istinu. To se desilo u Parizu, bilo mi je jako teško. Tada mi je dete imalo tri godine... Nisam imala neki preterani razlog da sebi skratim život, mislim da je bila 1967 godina. Ležala sam, gledala sam u svaku crticu na plafonu, tražila sam neku paučinu i sabirala svoje crne misli. Kao neki automat, kao robot, ja sam skočila i potražila lekove. Užasno sam bila glupa tada, sada mi je smešno... Moje dete je došlo na vrata, ali ja sam već popila tablete. Brzo sam otišla u bolnicu, bila je blizu, na sreću", rekla je ona jednom prilikom za medije.

Podsetimo, Tereza Kesovija primljena je u bolnicu zbog iznenadnih kardioloških problema.

Zbog narušenog zdravstvenog stanja i izričitih uputstava stručnog lekarskog tima, pevačica je bila prinuđena da odloži dva velika solistička koncerta u zagrebačkoj dvorani "Vatroslav Lisinski“, koji su bili zakazani za 3. i 4. oktobar.

SOS brojevi za pomoć

SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva, lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" je 0800/309-309, opcija 1, a svi pozivi su anonimni i besplatni.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im pisati putem četa na sajtu www.centarsrce.org. Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

(Mondo)

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