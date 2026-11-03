NAJLEPŠA MAĐARICA O POVRATKU NA PISTU 6 NEDELJA OD POROĐAJA: "Bukvalno su nam iza scene ušivali jastučiće za dojenje"

Manekenka Barbara Palvin (33), koja je u septembru rodila ćerku Silvi, dospela je u žižu javnosti nakon što se vratila na pistu revije Victoria's Secret svega šest nedelja posle porođaja.

O njenom povratku na posao, koji se dogodio tokom revije u Los Anđelesu 18. oktobra, mnogo se govorilo, a Palvin je sada u novom intervjuu za E! otkrila da su reakcije javnosti na njen potez bile podeljene.

- Neki su bili oduševljeni što sam se vratila, dok su drugi smatrali da bi možda trebalo da odmaram kod kuće - izjavila je manekenka na zabavi povodom Noći veštica koju su ona i suprug Dilan Spaus organizovali 31. oktobra.

- Svako iskustvo nakon porođaja je drugačije, a ovo je moje - dodala je.

Objasnila je da povratak na pistu ne bi bio moguć bez podrške najbližih.

- Imam sreću što imam podršku supruga i porodice. Oni su mi omogućili da se vratim - ispričala je Palvin.

Nakon revije, Barbara je na društvenim mrežama objavila ličnu poruku u kojoj je govorila o odluci da se ove godine ponovo nađe među manekenkama Victoria’s Secret.

- Veliko hvala brendu Victoria's Secret što me je prihvatio upravo ovakvu kakva jesam u svom postporođajnom periodu i učinio da se osećam lepo i samouvereno - napisala je uz niz fotografija, među kojima je bila i ona na kojoj se vidi njena ćerkica. Devojčica je nosila bodi sa zlatnim anđeoskim krilima.

Manekenka je iskreno govorila i o pripremama iza scene, otkrivši detalj koji je pokazao koliko se stvarnost razlikuje od glamura koji publika vidi na pisti.

- Bukvalno su nam iza scene ušivali jastučiće za dojenje u moje brushaltere! Mali podsetnik na stvarnost koja se krije iza svog tog glamura - napisala je. Među fotografijama je podelila i jednu na kojoj izmlaza mleko pre nego što se presvukla u kreaciju za reviju.

- Povratak na posao bio je moj izbor i imala sam sreću da mogu da ga napravim. Iako sam neizmerno zahvalna na ovoj prilici, ne mogu a da ne pomislim na sve majke koje nemaju tu mogućnost. U SAD se od mnogih žena očekuje da se vrate na posao samo šest do osam nedelja nakon porođaja, često bez plaćenog porodiljskog odsustva. Majke zaslužuju više vremena, veću podršku i više mogućnosti - poručila je manekenka.

- Veoma sam ponosna na ovaj trenutak i na ono što sam postigla, a srećna sam što sam se sada vratila u naš mali svet sa Silvi - dodala je.

Ipak, uz zahvalnost svima koji su je podržali, Barbara je imala važnu poruku za druge majke: "Svako iskustvo nakon porođaja izgleda drugačije i nijedna od nas ne bi trebalo da oseća potrebu da se poredi sa drugima."

- Ono što ste videli na pisti bila sam ja u punom sjaju, ali moja svakodnevica nakon porođaja izgleda sasvim drugačije. Nekim danima je već i pronalaženje vremena za tuširanje ili miran obrok veliki uspeh. I to zaslužuje da se slavi - istakla je Barbara.

(Super žena)