HEJLI BIBER O TEŠKOM PERIODU NAKON ROĐENJA SINA: "O tome se jednostavno ne govori mnogo"

Hejli Biber govori o jednom neočekivanom aspektu svog puta ka majčinstvu.

Ova dvadesetdevetogodišnja manekenka i vlasnica brenda šminke "Roud", otkrila je da se nakon rođenja sina, Džeka Bluza, suočila sa predmenstrualnim disforičnim poremećajem (PMDD). Objasnila je da je to stanje dovelo do emocionalnih simptoma koji su bili intenzivniji od svega što je ranije iskusila.

U intervjuu koji je 30. oktobra objavio časopis „Women’s Wear Daily”, Biber je istakla kako je, postavši majka, razvila još dublje interesovanje za zdravlje žena – posebno za fizičke i emocionalne promene kroz koje žene prolaze tokom trudnoće i nakon porođaja.

- Bilo je to zaista intenzivno i posebno iskustvo. Toliko toga se dešava tokom trudnoće i porođaja. Mnogo je stvari koje prethode dolasku deteta na svet.

Za Biberovu su se te promene nastavile i nakon što se Džek rodio. Otkrila je da se nakon porođaja suočila sa PMDD-om (predmenstrualnim disforičnim poremećajem), napominjući da se o mnogim zdravstvenim stanjima žena još uvek nedovoljno govori i da ona nisu dovoljno istražena.

- Nakon što sam rodila sina, imala sam određenih poteškoća s tim, a o tome se jednostavno ne govori mnogo, niti postoji dovoljno istraživanja - dodala je ona.

Hejli smatra da otvoren razgovor o ovim iskustvima može pomoći ženama da se osećaju manje izolovano, naročito kada prolaze kroz nešto što možda ni same u potpunosti ne razumeju.

- Što se mene lično tiče, razgovor mi pomaže da se osećam manje usamljeno. Kada možemo da se poistovetimo jedna s drugom, da razgovaramo o zajedničkim iskustvima i o stvarima sa kojima se suočavamo i borimo, mislim da to čini da celo putovanje deluje manje usamljeničko.

Ovo nije prvi put da Biber govori o svojoj dijagnozi. Tokom gostovanja u podkastu „SHE MD“ u martu, otkrila je da joj je dijagnostikovan PMDD (predmenstrualni disforični poremećaj) otprilike šest meseci nakon porođaja.

- Bilo je mnogo intenzivnije nego ranije. Pitala sam se zašto imam osećaj kao da će se ceo moj život okončati? Ne razumem. Imaš gomilu misli i osećanja koja ti se vrte u glavi, a sve deluje kao najvažnija stvar na svetu.

