IZABRANA REČ GODINE: Pripada generaciji ZED i malo ko zna šta tačno znači

Popularni sleng izraz među pripadnicima generacija Z i Alfa, "mogging" se danas koristi u šaljivom kontekstu, iako ima i svoju mračniju pozadinu.

Collinsov engleski rečnik od 2013. godine proglašava reč godine. Izraz bira tim leksikografa koji prati učestalost upotrebe reči i analizira obrasce u jeziku koji otkrivaju najnovije lingvističke trendove.

Nakon izraza kao što su "permacrisis", "AI", "Brat" i prošlogodišnjeg "vibe coding", ovogodišnji izbor je pao na reč "mogging".

Ovaj sleng izraz popularan je među pripadnicima generacija Z i Alfa, a označava nadmašivanje, zasenjivanje ili nadvisivanje nekoga ili nečega.

Tokom ove godine postao je široko rasprostranjen, uz rast upotrebe od čak 210 odsto.

Aleks Bikroft, izvršni direktor izdavačke kuće Collins, izjavio je:

- Izbor reči 'mogging' za Collinsovu reč godine pokazuje kako svaka generacija ostavlja svoj trag u jeziku. Ovo je odličan primer kako su generacije Z i Alfa usvojile jednu reč i pretvorile je u šaljivi sleng, prilagođavajući je svom jeziku i ostavljajući druge izraze iza sebe - rekao je Aleks.

Dok se izraz "looksmaxxing" odnosi na nastojanja da se fizički izgled unapredi i dovede do maksimuma, "mogging" podrazumeva poređenje sa drugima, najčešće u smislu da neko izgleda bolje, deluje uspešnije ili na neki drugi način nadmašuje ostale.

NJegova mračnija pozadina krije se u poreklu. Reč "mogging" može se povezati sa akronimom AMOG, koji označava izraz "Alpha Male of the Group" (alfa mužjak u grupi).

U prošlosti se ovaj izraz povezivao sa forumima posvećenim bodibildingu, ali i takozvanom manosferom - toksičnom mrežom internet-sajtova, foruma i naloga na društvenim mrežama koji promovišu agresivni maskulinitet i stavove protiv feminizma.

Međutim, današnje generacije udaljile su ovu reč od njenih toksičnih korena i uglavnom je koriste u šaljivom ili zadirkujućem kontekstu.

Na primer, ako vam prijatelj na žurci kaže da "mogujete sve prisutne", to znači da ste se posebno istakli i da svojim izgledom, stavom ili pojavom zasenjujete sve ostale.

Collins u svom rečniku navodi "mogging" kao imenicu, ali se, poput izraza "maxxing", može koristiti i kao sufiks, odnosno dodatak drugim rečima. Tako su nastali izrazi poput "stylemogging", "carmogging" i "lifemogging". Poslednji označava stvaranje i vođenje života koji je impresivniji u poređenju sa životima drugih ljudi.

Čini se da, bez obzira na to koliko se ovaj izraz koristi ironično ili u šali, osećaj hijerarhije i dalje ostaje prisutan.

"Mogging" je u trci za reč godine pobedio i druge kandidate, među kojima su "Manchesterism" - izraz povezan sa britanskim političarem i premijerom Ujedinjenog Kraljevstva Endijem Bernamom, "carspreading" - pojam koji opisuje povećavanje dužine i širine automobila koje proizvode proizvođači, kao i "hydration break", izraz koji je postao poznat zahvaljujući ovogodišnjem kontroverznom Svetskom prvenstvu.

Među ostalim kandidatima našli su se i:

Ghost jobs - oglasi za radna mesta koje poslodavci objavljuju iako nemaju nameru da zaista zaposle nove radnike.

Bixie - frizura koja je kraća od klasičnog boba, ali duža od piksi frizure.

P(doom) - procena verovatnoće da će veštačka inteligencija dovesti do kolapsa ljudske civilizacije.

(Euronews)