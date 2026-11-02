NIKOLINA PIŠEK PROGOVORILA O PAKLU KROZ KOJI JE PROLAZILA! Kada je htela da napusti supruga, stavio je pištolj na sto: „Plašila sam se za decu“

Hrvatska voditeljka Nikolina Pišek govorila je u podkastu Bad Advice Club o fizičkom i psihičkom nasilju koje je trpela, a opisala je i trenutak kada je tadašnjem suprugu pokušala da saopšti da želi da ga napusti.

Isečak iz prve epizode podkasta objavljen je na Instagram profilu Bad Advice Cluba. Razgovor sa voditeljkom Miom Kovačić počinje pitanjem: „Da li te je ikada udario?“

„Jeste. Mnogo puta. Mnogo puta... Ne, ne želim sada da plačem. Čak mislim... I to sada zvuči šokantno, ali kada sve saberem, psihičko zlostavljanje možda je čak i gore od fizičkog. LJudi fizičko nasilje obično doživljavaju kao vrhunac svega negativnog što može da se dogodi u vezi, ali to je nešto što svakako treba shvatiti veoma ozbiljno i što često može da dovede do fatalnih ishoda. Više puta sam osećala da sam se našla u situacijama koje su za mene bile potencijalno opasne. LJudi se pitaju zašto neko jednostavno ne ode, jer misle da je to veoma lako i da u takvom odnosu ostaješ isključivo zbog novca ili nekih drugih pogodnosti“, ispričala je Nikolina.

Najteži deo razgovora odnosio se na trenutak kada je suprugu želela da saopšti da odlazi. Ispričala je da je on seo pored nje, izvadio pištolj, stavio ga na sto i mirno je upitao o čemu želi da razgovaraju.

Voditeljka Mia Kovačić podsetila se i njihovog ranijeg razgovora:

„Sećam se da me je užasno potresla situacija kada sam te pitala nešto u tom pravcu, što verujem da pitaju svaku žrtvu nasilja. Tada si mi rekla: 'Jednog dana sam želela da razgovaram s njim i jednostavno mu kažem da odlazim.' A onda si mi ispričala: 'Seo je sa mnom da razgovara, stavio pištolj na sto i pitao me: O čemu želiš da razgovaramo?'“

Nikolina je potvrdila da se upravo tako odigrala situacija kada je odlučila da suprugu kaže da želi da ode.

„Da. Da, to je bila jedna od situacija. To je ta suptilna poruka zbog koje shvatiš neke stvari. Nije rekao da će upotrebiti pištolj, samo ga je stavio na sto. Ali tada shvatiš šta se zapravo dešava. Nisam se toliko plašila za sebe koliko za svoju decu, stariju i mlađu ćerku, jer je bilo i direktnih i otvorenih pretnji“, dodala je.

Iako joj, kako je navela, suprug u tom trenutku nije izgovorio direktnu pretnju, poruka je bila jasna. Tada je shvatila koliko je situacija ozbiljna i koliko je bila izložena opasnosti.

(Klix.ba)

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