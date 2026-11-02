POSLE DECENIJA NA SCENI, DOŠAO JE TRENUTAK ZA ZBOGOM? Džesika Lang progovorila o kraju karijere (FOTO)

Američka glumica Džesika Lang (77), dobitnica dva Oskara, tri nagrade Emi i nagrade Toni, nagovestila je da bi uskoro mogla da završi glumačku karijeru, ističući da oseća kako se bliži kraj njenog profesionalnog puta.

U novom intervjuu za magazin Rolling Stone govorila je o decenijama provedenim na filmu i pozorišnim daskama, ali i promenama u filmskoj industriji koje su uticale na njen odnos prema glumi.

„Zapravo osećam da se bližim kraju“, kazala je Lang u intervjuu objavljenom u petak, 30. oktobra.

Kao svoj poslednji film izdvojila je novu adaptaciju drame „Long Day's Journey Into Night“ Judžina O'Nila, u kojoj glumi s Edom Harisom, Benom Fosterom i Kolinom Morganom. Kako je istakla, ne bi imala ništa protiv da upravo taj film bude završetak njene karijere.

„Ne bi to bio loš način da završim“, kazala je glumica.

Dodala je da postoji još nekoliko projekata na kojima se dugo radi, ali da nije sigurna da li će ikada biti realizovani.

„Ne znam. Čini se da danas više nije lako snimiti filmove, barem ne one koji mene zanimaju“, objasnila je.

Lang se osvrnula i na svoju dugogodišnju karijeru, koja je počela 1976. godine u filmu „King Kong“, za koji je osvojila Zlatni globus za najbolju debitantsku ulogu. Tokom narednih decenija sarađivala je s nekim od najpoznatijih filmskih autora, među kojima su Bob Fosi, Bob Rafelson, Kosta-Gavras, Toni Ričardson i Karel Rajs.

Prisetila se i glumaca s kojima je imala priliku da radi, uključujući Dastina Hofmana, Kim Stenli i Džeka Nikolsona, kao i saradnje s rediteljem Martinom Skorsezeom.

„Imala sam izvanredne prilike da radim s velikim umetnicima. Bila je to neverovatna karijera“, kazala je Lang, piše Klix.ba.

Govoreći o promenama u filmskoj industriji, istakla je da se način snimanja filmova tokom godina znatno promenio, ali ne uvek nabolje. Posebno joj nedostaje neposredna komunikacija između reditelja i glumaca na setu.

Nekada su reditelji radili neposredno uz kameru, što je, prema njenim rečima, omogućavalo posebnu razmenu energije, poverenja i ideja između članova filmske ekipe.

Međutim, uvođenje video-monitora promenilo je taj odnos.

„Danas je sve toliko udaljeno. Često čak ni ne vidite reditelja na setu, što smatram veoma štetnim“, rekla je glumica.

Na pitanje kako bi želela da je publika pamti, Lang je odgovorila da joj je najvažnije da je smatraju iskrenom glumicom.

„Imala sam neverovatnu sreću. Volim glumu i decenijama sam imala priliku da se bavim njome, što mi je predstavljalo radost. Ponekad je bilo teško uskladiti porodicu i karijeru, putovanja i različite lokacije snimanja, kao i voditi decu sa sobom. Ipak, sve je to bila velika avantura. Neizmerno sam zahvalna što mi se pružila ta prilika“, kazala je.

Lang se nedavno vratila u seriju „American Horror Story“, u kojoj je ponovo sarađivala s Rajanom Marfijem. Pojavila se u 13. sezoni ove horor-antologije, zajedno s ranijim članovima glumačke postave, među kojima su Sara Polson, Evan Piters, Ema Roberts, Anđela Baset i Keti Bejts.

(Nova)

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