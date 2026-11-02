KO JE VOJAŽEVA IZABRANICA KOJA MU JE RODILA DETE: Bavi se javnim poslom, ali privatni život drži daleko od očiju javnosti

Domaći mediji pišu da se reperova izabranica, Kristina Stankov, bavi modelingom.

Mladi reper, Mihajlo Veruović Vojaž, dobio je dete. Ova vest danas je zatekla javnost, jer gotovo niko nije znao da mu je verenica trudna.

Vojaževa lepša polovina se navodno pre sedam dana porodila, što je unelo radost u njihovu porodicu.

Inače, kako se navodi, Mihajlo Veruović je već neko vreme u emotivnoj vezi sa modelom Kristinom Stankov.

Iako je zbog posla često u javnosti, ona se trudi da privatnost sačuva za sebe.

Profili na Instagramu i TikToku su joj zaključani, a Vojaž je samo jednom objavio njihov emotivan trenutak, gde joj je sakrio veći deo lica.

Ekipa "Paparazzo lova" ih je snimila krajem oktobra prošle godine, u opštenoj šetnji Zemunom.

Tada se moglo videti da je Vojaževa majka odlično prihvatila buduću snajku, jer su šetale zajedno uz opuštenu priču i osmehe.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: