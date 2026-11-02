VOJAŽEV OTAC JE TEŠKO RANJEN TOKOM ATENTATA NA ZORANA ĐINĐIĆA: Zbog pretnji morao da pobegne iz Srbije - "Životi su nam bili ugroženi"

Otac Mihajla Veruovića Vojaža, Milan Veruović, bio je šef obezbeđenja Zorana Đinđića.

Otac poznatog repera Mihajla Veruovića Vojaža, Milan Veruović, mnogo pre nego što je njegov sin postao jedno od najprepoznatljivijih imena na muzičkoj sceni, bio je deo obezbeđenja tadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića. Obavljao je posao šefa premijerovog obezbeđenja, a 12. marta 2003. godine, tokom atentata ispred zgrade Vlade Srbije, i sam je teško ranjen.

Tog dana, dok je Srbija ostala bez premijera, Veruović je preživeo događaj koji će trajno promeniti njegov život i život njegove porodice. Nakon atentata, zbog bezbednosnih okolnosti, sa suprugom i decom napustio je Srbiju i preselio se u Strazbur, u Francusku.

NJegov sin Mihajlo tada je bio veoma mali. U jednom od svojih javnih istupanja prisetio se da su mu roditelji nakon atentata bili izloženi velikom pritisku i da je porodica morala da napusti zemlju zbog pretnji koje su, prema njegovim rečima, dobijali.

- Nakon Zoranovog ubistva mafija je pretila mojim roditeljima, čak su i mom bratu i meni životi bili ugroženi - ispričao je Vojaž u razgovoru koji je preneo portal Mondo, govoreći o razlozima odlaska u Francusku.

- Kada je moj otac bio ranjen, moja porodica i ja smo morali da bežimo u Francusku. Kao dete sam proživeo stvari koje mogu da se vide samo na filmu i to je traumatično iskustvo za jednog klinca. U Srbiju sam se vratio kada sam imao osam godina. Prošao sam pakao od života i trebalo mi je mnogo vremena da se uklopim sa svojim vršnjacima, koji nisu mogli da razumeju kroz šta sam prošao. Ne želim od sebe da pravim žrtvu, ali sam uvek bio kao neki čudak i crna ovca u društvu - rekao je Vojaži dodao da se tada zarekao da će biti uspešan:

- Jedan od razloga za moj uspeh je inat. Radio sam mnogo više od drugih, ali zato sam uspeo - istakao je on svojevremeno za Informer.

Četiri litre krvi i iskustvo koje je obeležilo porodicu

U septembru 2024. godine Vojaž je gostovao u emisiji „Carcast sa Va Vanom“, gde se ponovo osvrnuo na atentat i posledice koje je taj događaj ostavio na njegovu porodicu.

Govoreći o tome kako pojedini ljudi olako komentarišu događaje iz prošlosti, reper je naglasio koliko je ozbiljno bilo očevo ranjavanje.

- Moj otac je zbog toga prolio četiri litre krvi - rekao je Vojaž u ovoj emisiji.

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