"NISAM ZNALA DA SAM JA RAZLOG": Ćerka Čarlija Šina u suzama posle dokumentarca o ocu (VIDEO)

Holivudski glumac Čarli Šin je opisao prelomni trenutak koji se dogodio pre osam godina, a koji ga je podstakao na promenu.

Ćerka Čarlija Šina, 21-godišnja Semi Šin, emotivno je reagovala na dirljivo otkriće iz očevog novog dokumentarca i memoara, u kojima je glumac otkrio da je upravo ona bila razlog njegove odluke da se otrezni.

U svojoj knjizi "The Book of Sheen: A Memoir", 60-godišnji glumac otvoreno je progovorio o svojoj dugogodišnjoj borbi sa zavisnošću i putu prema treznosti. Iako su Čarli i Semi poslednjih godina bili udaljeni, to je nije sprečilo da pogleda novi dokumentarac koji prati izlazak njegovih memoara, a svoju reakciju je podelila na TikToku.

Nakon što je čula njegovu stranu priče, Semi je na TikToku objavila video u kom plače, a preko snimka je napisala: "Nisam znala da sam ja razlog što se otreznio".

Podsetimo, Čarli je nedavno otkrio kako planira da popravi narušeni odnos sa svojom ćerkom.

Ključni trenutak iz memoara

Šin je opisao prelomni trenutak koji se dogodio pre osam godina, a koji ga je podstakao na promenu. "Bilo je 10. decembra 2017, a do 9 ujutru već sam pio treću kafu s alkoholom. Zazvonio mi je telefon. Bila je to moja ćerka Sem, pitala je kada krećemo. S*anje, potpuno sam zaboravio na njen termin taj dan", prisetio se Šin.

Dodao je kako je Semi, tada 13-godišnjakinja, bila vidno uzrujana. "Postojala je samo jedna stvar gora od izdaje samog sebe, a to je izneveriti svoju decu", napisao je glumac.

