SVE OČI BILE SU UPRTE U MADONU (68): Posle 23 godine vratila se na VMA i osvojila 7 NAGRADA!

Na dodeli MTV VMAs 2026. godine, Madona je osvojila sedam nagrada, uključujući i naslov izvođača godine, a na svečanost se vratila posle 23 godine.

Održana je sinoć dodela MTV VMAs nagrada u Pikok teatru u Los Anđelesu. Vče je obeležila slavna Madona koja je osvojila sedam nagrada, nakon što je bila nominovana u 13 kategorija. Sumiraju se utisci njenog nastupa, govora i najzanimljivijih momenata mimo scene, poput njenog zagrljaja sa Tejlor Svift koja je ostvarila istorijski trijumf.

Madona se na MTV VMAs dodelu vratila posle 23 godine. Kultna pevačica je osvojila nagradu za najbolju saradnju za hit pesmu "Bring Your Love" koju je snimila sa Sabrinom Karpenter, kao i nagradu za najbolji dens spot za numeru "Confessions II".

Pripale su joj i nagrade u kategorijama: najbolji album za studijsko izdanje "Confessions II", najbolji video u dugoj formi - Ponovo za projekat "Confessions II – The Film", najbolja kinematografija / fotografija i najbolja koreografija.

I što je možda i najvažnije, proglašena je za izvođača godine.

Tejlor Svift najnagrađivanija solo umetnica u istoriji MTVA VMAs dodele

Tokom ceremonije, čiji je domaćin bio Snup Dog, Kejsi Masgrejvs je odala počast pokojnoj kantri ikoni Doli Parton, imitirajući njen stil. U okviru tog odavanja počasti, izvela je pesmu legendarne pevačice "I Will Always Love You”, mesec dana nakon što je ikona kantri muzike preminula.

Tejlor Svift je osvojila nagradu za spot godine za ekranizaciju pesme "The Fate of Ophelia”. Svift je sama napisala scenario i režirala taj video, a nagradu je posvetila Doli Parton.

Takođe je dobila prvu ikada dodeljenu nagradu "Artist Director Honors”, koju joj je uručila prijateljica Dakota Džonson. Pripala joj je i nagrada za najbolju režiju za spot "Opalite”.

Posle sinoćne dodele Tejlor Svift je postala najnagrađivanije solo umetnica u istoriji VMA. Ima ih za sada 32. Bijonse je na drugom mestu sa 29 nagrada, a Madona na trećoj poziciji sa 27 priznanja.

Onvogodišnja dodela bila je veče trijumfa Madone i Tejlor Svift koje su se zagrlile na dodeli što je, očekivano, postalo jedan od najkomentarisanijih momenata sa dodele.

Madona podelila fanove: "Jedva stoji na nogama i peva na plejbek", "Ponosni smo na nju"

Madona je otvorila ceremoniju nastupom sa Sabrinom Karpenter i Čarli Eks-Si-Eks , 23 godine nakon svog poslednjeg nastupa na ovoj manifestaciji.

Izvela je pesmu "Bring Your Love” sa Sabrinom Karpenter i "Danceteria” sa drugom koleginicom.

U njenom uvodnom nastupu kao gošće i gosti pojavile su se i Džulija Garner, Sombr i Debi Mazur, kao i Set Rogen. Fanovi su na društvenoj mreži X delili svoje reakcije.

"Totalni fijasko”, napisao je jedan fan, dodajući da je izgledala kao da se "grčevito bori da ostane na nogama”.

Drugi su bili oduševljeni njenim nastupom. Jedan obožavalac je napisao:"Ponosan sam na Madonu. Bio je to sjajan nastup i odličan prikaz kreativne vizije albuma. PRAVA KRALJICA.”

Bilo je i komentara poput: "Ne mogu da se zasitim”, "Ludački dobar nastup”,, "Kakav sjajan nastup, hvala ti, Majko Madona, nastavljaš da me oduševljavaš".

"Ispala mi je zadnjice i menadžer mi je rekao - tvoja karijera je gotova"

Madona je u trci za titulu izvođača godine nadmašila Tejlor Svift, Arijanu Grande, Sabrinu Karpenter, Bruna Marsa i Morgana Volena.

Umetnica je svoj govor započela tako što se zahvalila svojim prstima, "jer uvek mogu da računam na njih”.

Madona je takođe istakla da veći deo publike nije bio ni rođen kada je ona nastupala na prvoj ikada održanoj dodeli MTV video muzičkih nagrada 1984. godine, kada je izvela pesmu "Like A Virgin”. Ispričala je kako joj je tokom nastupa doživela manji peh.

"Imala sam mali problem sa cipelama i bacila sam se na binu pokušavajući da izgledam slatko i seksi, kao da je to bio deo plana". Međutim, tom prilikom je slučajno pokazala zadnjicu.

"U to vreme, zadnjica nije virila napolje. Samo želim da vas podsetim na to. Otišla sam iza scene osećajući se zaista ponosno na sebe, a menadžer mi je rekao da je moja karijera gotova", napomenula je.

"Ples je obeležio moj život"

Pevačica je rekla da se u poslednjih godinu i po dana fokusirala na "pronalaženje sebe, verovanje u sebe i stvaranje muzike koju je zaista želela da stvara”.

"Mislim, to je zaista definicija umetnika. I nadam se da ćete svi vi ovde večeras provesti narednu godinu, ili narednih 10 godina, ili čak ostatak života radeći isto – pronalazeći sebe i verujući u sebe", poručila je.

Slavna Madona je sinoć sa bine istakla i sledeće: "Došla sam u NJujork da budem plesačica, a ples je ono kroz šta se sve u mom životu desilo. Oživela sam na plesnom podijumu, zaljubljivala se u ljude na plesnom podijumu i gubila mnoge voljene osobe na plesnom podijumu. Ples spaja sve ljude. Svi smo jednaki na plesnom podijumu".

Madona je sinoć nastupila u korsetu pokazavši fit liniju, dok su brojni pogledi bili usmereni i ka njenom licu. "Nikada nije bolje izgledala", te reči objedinjuju većinu komentara do sada. Ranije se komentarisalo da kraljica popa preteruje sa estetskim procedurama, nakon čega se ona vratila prirodnijem izgledu. Kako vi komentarišete njen izgled?

Svi dobitnici MTVA VMAs nagrada

Na dodeli VMA nagrada 2026. godine odata je počast i grupi „Nirvana”. Bend je dobio nagradu "Video Vanguard”, a ovo su dobitnici u svim kategorijama:

Video godine: Tejlor Svift

Izvođač godine: Madona

Pesma godine: BTS

Najbolji novi izvođač: Sijena Spiro

Najbolji album: Madona

Najbolja grupa: BTS

Pesma leta: Arijana Grande

Avangardna nagrada "Majkl Džekson":: Grupa Nirvana

Posebno rediteljsko priznanje: Tejlor Svif

Najbolja saradnja: Madona i Sabrina Karpenter

Najbolji pop video: Lisa i Kentaro Sakaguči

Najbolji dens video: Madona

Najbolji hip-hop video: Kardi Bi i Kejlan

Najbolji R&B video: Bruno Mars

Najbolji alternativni video: Olivia Rodrigo

Najbolji latino video: Bed Bani

Najbolji rok video: Grupa Koldplej

Najbolji K-pop video: BTS

Najbolji video sa porukom: Bili Ajliš

Najbolja režija: Tejlor Svift

Najbolja montaža: spot Sabrine Karpenter.

(Blic Žena)

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