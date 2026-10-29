OD SREMSKE MITROVICE DO EGIPATSKOG VISOKOG DRUŠTVA: Bogata Srpkinja očarala u haljini od providnog tila i kristala (FOTO)

Anika Božić živi na relaciji Kairo–Pariz, a na gala događajima privlači pažnju upečatljivim modnim izdanjima, poput onog koje je ponela na Filmskom festivalu u El Guni

Anika Božić važi za jednu od najbogatijih Srpkinja, a domaćoj javnosti poznata je i kao "arapska princeza" – nadimak koji prati njen luksuzan način života. Nedavno je privukla pažnju modnim izdanjem na Filmskom festivalu u El Guni, na obali Crvenog mora u Egiptu. Ova zemlja joj je dobro poznata, budući da živi na relaciji Kairo–Pariz.

Ranije se pisalo da Anika Božić leta najčešće provodi u Egiptu, a Filmski festival u El Guni bio je povod da u ovu afričku zemlju doputuje i tokom jeseni. Za pojavljivanje na crvenom tepihu odabrala je dugu haljinu od tila sa kapuljačom. Providnu toaletu krase kristali, koji diskretno ublažavaju smelost kroja i celom izdanju daju dodatnu dozu glamura.

Anika Božić je za pojavljivanje na crvenom tepihu u Egiptu ispod providne haljine obukla bodi u boji kože. Na Instagramu je, međutim, pokazala i smeliju verziju ovog izdanja, pozirajući u istoj haljini, ali uz izazovniji veš.

Stajling je upotpunila metalnom ogrlicom sa dva srca, dok je šminkom naglasila oči, a za usne odabrala karmin u neutralnoj nijansi. Frizura je bila prilagođena kroju haljine i kapuljači, ali je, iako većim delom prekrivena tilom, ipak došla do izražaja.

Anika Božić za gala događaje najčešće bira upravo ovakva izdanja – luksuzna, skupocena i upečatljiva. Moda zauzima važno mesto u životu ove manekenke i influenserke, a njeni stajlinzi samo su deo raskoši koju prikazuje kroz svoj "dolce vita" način života.

Brak sa palestinskim bogatašem promenio život Anike Božić

Anika Božić danas živi na relaciji Francuska–Egipat. Rođena je u Sremskoj Mitrovici, a odrasla u Beogradu, gde je završila Fakultet političkih nauka. Obrazovanje je nastavila u Parizu, gde je završila i postdiplomske studije.

Udata je za palestinskog biznismena Jusufa al Saraja, sa kojim ima sina Omara. Svom prezimenu dodala je suprugovo, pa se predstavlja kao Anika Božić Al-Saraj.

Iako se pretpostavlja da porodica "arapske princeze" raspolaže brojnim luksuznim nekretninama, u javnosti se najčešće pominju stan u Parizu i vila u Egiptu.

Enterijer raskošnog stana u centru francuske prestonice Anika je sama osmislila. Pored prostranog salona, trpezarije i spavaćih soba sa zasebnim kupatilima, stan ima privatnu terasu, baštu i bar na otvorenom. Na raspolaganju su im i privatna garaža, kao i posebne prostorije za osoblje koje brine o domaćinstvu.

Raskošna vila na obali mora u Egiptu za Aniku i njenu porodicu predstavlja pravu oazu za odmor. Enterijer je osmislila njena svekrva, koja se bavi uređenjem prostora. Vila ima prostran salon za prijem gostiju, više apartmana i bogatu biblioteku, koju manekenka godinama dopunjuje novim i vrednim izdanjima.

Anika Božić o svom luksuznom životu

Anika je ranije za Blic istakla da bi javnost imala drugačiju sliku o njenom životu kada bi se pisalo i o tome kako odlazi u biblioteku ili usisava kuću. Kako je naglasila, njena svakodnevica nije uvek glamurozna, a osvrnula se i na brak sa palestinskim biznismenom:

"Upoznali smo se preko zajedničkog prijatelja. Ako je neko poreklom Palestinac, ne može da bude šeik ili princ. Pretpostavljam da je od prvog momenta reč princ bila korišćena kao metafora."

Nadimak "princeza" prati Aniku godinama, a priču o njenom životu, pored materijalnog bogatstva, zaokružuju majčinstvo i porodični sklad. Svoj brak čuva od skandala i pažnju posvećuje porodici, u kojoj, sudeći po njenim izjavama, pronalazi najveće zadovoljstvo.

NJen suprug potiče iz ugledne i imućne palestinske porodice, čiji su članovi obavljali visoke državne funkcije i imali uticaj u političkim krugovima Bliskog istoka.

Iako je palestinskog porekla, Jusuf nikada nije živeo u Palestini. Odrastao je u Kanadi, gde je proveo veći deo života, pa Anika često ističe da je njen suprug po mentalitetu i pasošu zapravo Kanađanin.

(Blic žena)

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