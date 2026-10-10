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OMILJENI FILM PRINCEZE DAJANE: Zbog jedne scene se smejala na sav glas u bioskopu

Pokojna ledi Di je bila prava devojka osamdesetih, pa je obožavala Duran Duran i Lajonela Ričija, a njen omiljeni film je jedna od najboljih romantičnih komedija.

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Foto: Profimedia/ ALPHAPRESS/MAXPPP, Newscom
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Skoro tri decenije posle njene smrti, princeza Dajana ne prestaje da fascinira svet, pa se i dalje svakodnevno priča o svemu što je činilo njen život. Najviše se, naravno, piše o njenom odnosu s tadašnjim princem Čarlsom, brojnim ljubavnicima, tragičnoj smrti, ali i o stilu ledi Di, omiljenoj hrani, detinjstvu...

Jedan od detalja o kojima su mediji pisali više puta jeste i njen ukus kad je u pitanju kultura osamdesetih, pa je poznato da je njen omiljeni bend bio Duran Duran, da joj je omiljena pesma "Hello" Lajonela Ričija, da se družila s Fredijem Merkjurijem i čak jednom prilikom maskirana u muškarca otišla s njim u gej klub...

Film zbog kog se princeza Dajana smejala na sav glas

Ako ste se ikad zapitali koji je bio omiljeni film princeze Dajane, mediji su i to otkrili, a prema pisanju portala Mail Online u pitanju je "Kad je Hari sreo Sali".

Ledi Di je obožavala romantične komedije, koje su 80-ih i 90-ih bile izuzetne, a imala je priliku da prisustvuje londonskoj premijeri ovog filma iz 1989. Tada je, u dugačkoj, crvenoj haljini Brusa Oldfilda (koja je 2023. prodata za 571.500 dolara), princeza prošetala crvenim tepihom i upoznalaMeg Rajani Bilija Kristala.

Između glavnih glumaca je, inače, sedela na balkonu u sali tokom projekcije, a izvori su tvrdili da je Dajana prasnula u smeh tokom čuvene scene orgazma lika Meg Rajan.

– Odvija se scena u restoranu i svi u publici ispod nas su se okrenuli da vide kako će princeza reagovati na to što Meg glumi orgazam – prisetio se jednom prilikom Bili Kristal. – A ona je počela da se smeje. Bio je to snažan smeh. To je bio takav smeh da, da izlazimo zajedno, ne bih hteo više da je vidim. Rekao bih: "Taj smeh! Lepa je, ali taj smeh!" Bilo je to spektakularno veče, bilo je divno upoznati je.

Navodno je princeza Dajana bila toliko oduševljena filmom da je organizovala privatnu projekciju za svoje prijatelje u Bakingemskoj palati. "Kad je Hari sreo Sali" je na vrhu liste najboljih romantičnih komedija svih vremena, a bio je nominovan za Oskara za najbolji originalni scenario.

(Glossy)

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