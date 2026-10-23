OTAC MEGAN MARKL POD ISTRAGOM TBOG DEČJE PO*NOGRAFIJE: Prijavio ga je rođeni sin kada je pronašao hiljade slika u njegom domu

Nezakonit materijal navodno je pronađen u domu Tomasa Starijeg u Sebuu, na Filipinima, u četiri velike kutije koje su sadržale "stotine, ako ne i hiljade" fotografija dečije po*nografije!

Tomas Markl Mlađi navodno je došao do ovog otkrića u domu svog oca Tomasa u Sebuu, na Filipinima. Otac Megan Markl, Tomas Markl Stariji, pod istragom je zbog navodnog posedovanja dečje po*nografije, prema novom izveštaju.

Tomasov sin, Tomas Markl Mlađi, polubrat vojvotkinje od Saseksa, došao je do ovog otkrića, prenosi The Sun.

Pronađene četiri kutije sa hiljadama fotografija dece!

Nezakonit materijal navodno je pronađen u domu Tomasa Starijeg u Sebuu, na Filipinima, u četiri velike kutije koje su sadržale "stotine, ako ne i hiljade" fotografija dečje po*nografije, navodi ovaj medij. Tomas Mlađi navodno je pronašao video-snimke devojčica ne starijih od 10 ili 11 godina kako učestvuju u se*sualnim činovima, kao i 15-minutni video-snimak nagih devojčica na starom mobilnom telefonu svog oca.

Tomas Mlađi je takođe tvrdio da je pronašao tri fotografije nagih devojčica. Rekao je za San da se čini da je jedna fotografija nastala u bivšem domu njegovog oca u Rosaritu, u Meksiku.

"Od onoga što sam video pripala mi je muka"

Ovaj šezdesetogodišnjak je rekao da je prijavio svog osamdesetdvogodišnjeg oca policiji, preneo je medij. Filipinska policijska uprava nije odmah odgovorila na zahtev magazina Pipl (PEOPLE) za potvrdu.

Predstavnik vojvode i vojvotkinje od Saseksa nije imao komentar kada ga je kontaktirao People. Tomas Mlađi je takođe navodno "prijavio svoje otkriće dežurnoj liniji FBI-ja, Nacionalnom centru za eksploatisanu i nestalu decu sa sedištem u SAD i državnoj policiji u Pensilvaniji, gde je njegov otac živeo", 10. jula, navodi San.

"Kada sam pronašao ovaj materijal, bio sam prestravljen i nisam imao drugog izbora osim da prijavim svog oca", rekao je Tomas Mlađi za San. "Godinama sam ga podržavao, brinuo o njemu i pomagao mu - ali to se sada završava", rekao je on, prema pisanju Sana. Tomas Mlađi se brinuo o svom ocu usred njegovih stalnih zdravstvenih problema, uključujući moždani udar koji je doživeo 2022. godine.

"Nikada više neću razgovarati sa svojim ocem, osim ako ne budem pozvan da svedočim protiv njega."

"Od onoga što sam video pripalo mi je muka — sve ovo mi je samo svaljeno na leđa i nisam znao šta da radim", rekao je. "Odmah sam znao da je to strogo nezakonito i da bih završio u zatvoru na duže vreme ako ga se ne rešim. Osećao sam se izdatim, besnim i zgroženim — i shvatio sam da moram da ga prijavim." Prema pisanju Sana, FBI je "potvrdio prijem" izjave pod zakletvom Tomasa Mlađeg i "spremno ulazi u pokretanje sopstvene istrage".

Izvor blizak slučaju rekao je za San: "Agent FBI-ja već je zatražio kontakt podatke istražitelja koji vode slučaj na Filipinima."

Pored toga, medij izveštava: "Istražitelji iz Međuagencijskog saveta protiv trgovine ljudima u četvrtak su imenovali radnu grupu koju vodi specijalizovani Centar za zaštitu žena i dece."

Megan ne priča sa ocem godinama, i nije upoznala decu s njim

Megan je u lošim odnosima sa svojim ocem još od perioda uoči njenog venčanja sa princom Harijem u maju 2018. godine. Očekivalo se da će je Tomas Stariji pospratiti do oltara, ali na kraju nije prisustvovao nakon kontroverze sa isceniranim paparaco fotografijama i prijavljenim zdravstvenim problemima. Kralj Čarls, tadašnji princ od Velsa, uskočio je da isprati Megan delom puta do oltara. Otac i ćerka od tada nisu u kontaktu.

(Mondo)

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