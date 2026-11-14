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NIKO NIJE ZNAO KOLIKO JOJ JE BILO TEŠKO: Ćerka Anđeline i Breda Pita otvoreno o psihičkoj borbi

Vivijen Maršelin, ćerka Anđeline Džoli, otvoreno govori o borbi sa mentalnim zdravljem i hospitalizaciji zbog poremećaja u ishrani.

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Foto:Theo Wargo / Getty images / Profimedia
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Naslednica nekada najpoznatijeg holivudskog para Anđeline Džoli i Breda pita, inače osamnaestogodišnja umetnica, koja se nedavno odrekla očevog poznatog prezimena, progovorila je o problemima sa mentalnim zdravljem zbog kojih se osećala „besno i usamljeno“. Svoju potresnu ispovest podelila je tokom nedavne umetničke izložbe u Los Anđelesu.

Tinejdžerka, koja se u umetničkom svetu predstavlja pod imenom Vivijen Maršelin, uz svoje radove izložila je emotivan tekst u kojem je prvi put javno govorila o teškom periodu kroz koji je prošla.

„Bila sam besna, bolesna i potpuno sama“

„Dobro došli u Polje lala. Pitate se zašto se tako zove? Kao i mnogi drugi, i ja sam se borila sa problemima mentalnog zdravlja. Takođe sam se suočila sa poremećajem u ishrani.

Početkom ove godine hospitalizovana sam zbog poremećaja u ishrani. Bila sam besna, bolesna i veoma usamljena. Međutim, vremenom su dobrota i toplina dece i osoblja u bolnici srušile zidove koje sam podigla oko sebe.

Bio je to istovremeno najgori i najbolji period mog života, a iz njega sam izašla kao bolja osoba. Polje lala je naziv koji sam dala bolnici, a slike koje su ovde izložene predstavljaju trenutke koje sam tamo provela.

Trenutke beznađa, trenutke kada nisam mogla da prestanem da se smejem, trenutke kada sam se osećala sigurno i trenutke hrabrosti.

Naravno, nemamo fotografije iz vremena provedenog u Polju lala, pa su ove slike naša sećanja, naša najčistija sećanja koja smo sačuvali.

Naslov svake slike je rečenica preuzeta iz dnevnika koji sam vodila tokom boravka u bolnici. Odabrala sam odlomke za koje sam smatrala da najbolje odgovaraju slikama. Hvala vam“, napisala je Vivijen.

Svoje najteže trenutke pretočila je u umetnost

Predstavnici Anđeline Džoli odbili su da komentarišu ove navode za Daily Mail, dok je redakcija kontaktirala i predstavnike Breda Pita radi komentara.

Na emotivnim umetničkim radovima Vivijen je sebe i druge pacijente predstavila kao lale. Slike prikazuju trenutke u kojima su jedni drugima poveravali svoje brige, razgovarali i provodili vreme zajedno tokom obroka.

Vivijen je tokom prethodnih nekoliko meseci više puta viđena kako izlaže i prodaje svoje radove na umetničkim sajmovima u Los Anđelesu.

U nekoliko navrata pomagao joj je brat blizanac Noks, koji je zajedno sa njom postavljao slike i pripremao izložbeni prostor. Tako su brat i sestra imali priliku da provode vreme zajedno, pružajući jedno drugom podršku.

I zvanično se odrekla očevog prezimena

NJena najnovija izložba održana je samo nekoliko dana nakon što je postala četvrto od šestoro dece Anđeline Džoli i Breda Pita koje je odlučilo da se odrekne prezimena svog oca, sa kojim je porodica u narušenim odnosima.

Vivijen, koja svoje umetničke radove potpisuje imenom Vivijen Maršelin, izložila je slike inspirisane periodom provedenim na lečenju.

Kako navodi Daily Mail, redakcija je imala uvid u sudsku dokumentaciju koja pokazuje da je sudija u Los Anđelesu prošle nedelje odobrio njen zahtev za zvaničnu promenu imena.

NJeno puno ime, Vivijen Maršelin Džoli-Pit, tako je pravno promenjeno u Vivijen Maršelin Džoli.

(Stil)
 

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