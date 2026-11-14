LJUBAVNI TROUGAO KOJI JE POTRESEAO HOLIVUD PONOVO U ŽIŽI: Žena zbog koje se raspao brak Eve Longorije pronađena mrtva (FOTO)

Eva Longorija i Toni Parker bili su u braku, sve dok u novembru 2010. nisu objavili da se razvode. Erin Bari, nekadašnja porodična prijateljica s kojom je košarkaš navodno varao glumicu, pronađena je mrtva 14. oktobra u Teksasu.

U tim trenucima bila je jedna od najlepših žena Holivuda, zvezda hit serije "Očajne domaćice", i supruga zgodnog košarkaša za kojim su uzdisale obožavateljke širom sveta. Sve je bilo tu, uspešna karijera, bajkovita ljubavna priča i život kakav bi svako poželeo. Kada su poruke koje je slučajno pronašla u mobilnom telefonu srušile i sliku besprekorne sreće i zavet "dok nas smrt ne rastavi", Eva Longorija ostavila je Tonija Parkera i krenula svojim putem.

U novembru 2010. svet zabave potresla je vest da se "zlatni par", kako ih je štampa zvala, rastaje, jer je u priču upetljala prste treća osoba. Eva Longorija predala je papire za razvod od NBA zvezde, francuskog košarkaša Tonija Parkera, optuživši ga za vanbračne izlete. U središtu skandala našao se i "kamen spoticanja", gospođa po imenu Erin, supruga Brenta Barija, Tonijevog saigrača iz San Antonio Sparsa.

Šesnaest godina kasnije, stara holivudska drama ponovo je dospela na naslovne strane. Erin, koja je u međuvremenu postala tužilac, razvela se i vratila devojačko prezime Benavides, pronađena je mrtva 14. oktobra u svom domu u Port Aranzasu, Teksas. Imala je 54 godine. Kao uzrok smrti navodi se samoubistvo, ali je istraga o okolnostima slučaja i dalje u toku.

Tužan događaj ponovo je probudio interesovanje za davno završenu ljubavnu priču, čiji su vinovnici bili lepa glumica i uspešni sportista. Venčali su se 2007. na raskošnoj ceremoniji u Francuskoj, i bili su toliko popularni, da im novinari i paparaci naprosto nisu davali mira.

Za zajedničke fotografije urednici tabloida i lifestyla magazina nisu žalili novca, a čuvena Gabi Solis koristila je svaku priliku da istakne koliko je srećna pored proslavljenog košarkaša. Važili su za najskladniji par u svetu poznatih, dok im titulu nekoliko godina kasnije nisu preoteli Anđelina Džoli i Bred Pit.

I ko zna da li bi ona srela sadašnjeg supruga Hozea Bastona i shvatila šta je istinska ljubav, da u novembru 2010. u Tonijevom telefonu nije pronašla na stotine poruka intimne prirode, koje je razmenjivao sa Erin Bari. Slomljena, nije mogla da sakrije razočaranje, pa medijima nije trebalo dugo da saznaju šta se dešava. Posebno je odjeknula činjenica da su se kretale u istom krugovima. jer je u pitanju bila supruga Brenta Barija, Tonijevog kolege iz tima. Dva para poznavala su se i družila godinama, a Eva i Erin bile su bliske.

Parker je negirao da je došlo do fizičke prevare, a i Erin je odlučno odbacivala tvrdnje o aferi. Isticala je da su samo prijatelji i da je ona pre svega majka, posvećena porodici, studijama i radu sa ugroženom decom. No, kada je skandal izbio, više ništa nije moglo da zaustavi lančanu reakciju sastavljenu od posledica koje je izazvao. Eva je odmah podnela zahtev za razvod, a brak je okončan naredne godine. Erin i Brent rastali su se skoro u isto vreme.

Za razliku od mnogih žena koje bi pokušale da iskoriste ogromnu medijsku pažnju, Erin je sve učinila da nestane s radara. Okrenula se obrazovanju, završila prava na Univerzitetu Sent Meri u Teksasu i počela da radi kao advokat, kasnije i tužilac. Bavila se zahtevnim predmetima, uključujući trgovinu ljudima, a bila je angažovana i na projektima koji su pružali podršku siromašnoj deci i žrtama nasilja.

Kolege su je opisivale kao vrednu i vrlo profesionalnu osobu koja je volela svoj posao i bila ponosna na dva sina. U avgustu 2026, dva meseca pred smrt, dala je otkaz na mesto tužioca, što je potez koji je istraga odmah povezala sa samoubistvom.

Parker se 2014. oženio novinarkom Aksel Fransin, s kojom je dobio dvoje dece. Međutim, ni taj brak nije potrajao. S druge strane, Eva Longorija uspela je da izgradi novu i daleko čvršću ljubavnu priču. Udala se 2016. godine za meksičkog biznismena Hozea Bastona, sa kojim ima sina Santjaga. Ako je verovati nebrojenim fotografijama iz Španije, gde je sa porodicom nastavila život, nikad nije bila srećnija.

(Stil)

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