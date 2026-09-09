POZNATA ITALIJANKA POSLALA SNAŽNU PORUKU U VENECIJI: Ofarbala obraz crvenim karminom zbog brutalnog ubistva

Italijanska glumica i rediteljka Greta Skarano, odlučila je da crveni tepih bude pozornica sa koje će poslati glasnu i jasnu poruku čitavom svetu.

Filmski festival u Veneciji ponovo je u centru svetske pažnje, a ovogodišnje 83. izdanje donelo je jedno od najemotivnijih i najsnažnijih trenutaka u novijoj istoriji ove kultne manifestacije.

Italijanska glumica i rediteljka Greta Skarano, koja ove 2026. godine ponosno nosi titulu kume i domaćice prestižnog festivala, odlučila je da crveni tepih ne bude samo mesto za prikazivanje glamuroznih toaleta, već i pozornica sa koje će poslati glasnu i jasnu poruku čitavom svetu.

Greta Skarano je na svečanu premijeru Filmskog festivala u Veneciji stigla obučena u elegantnu odevnu kombinaciju koja se sastojala od košulje i suknje u burgundi boji, što je odmah privuklo pažnju svih koji prate svetski stil.

Međutim, umesto da nastavi sa uobičajenim poziranjem, ona je u jednom trenutku izvadila crveni karmin i pred svima povukla crtu preko lica. Ovaj jednostavan, a ujedno i izuzetno moćan gest predstavljao je prepoznatljiv crveni simbol protiv nasilja nad ženama, koji je glumica ponosno nosila na obrazu dok je koračala crvenim tepihom.

Crveni karmin kao simbol otpora i borbe

Ova simbolična akcija naišla je na ogroman odjek i pokrenula lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama i u svetskim medijima. Mnogi su istakli da je ovaj potez bio preko potreban, naročito u trenutku kada se društvo suočava sa sve većim brojem tragedija.

Greta Skarano je svojim gestom pokazala da javne ličnosti imaju dužnost da iskoriste svetla reflektora kako bi progovorile u ime onih čiji se glas ne čuje dovoljno glasno.

Tragičan povod koji je potresao Italiju

Ovaj dirljiv i hrabar gest italijanske glumice došao je samo nekoliko dana nakon što je zemlju potresla jeziva tragedija koja je sve ostavila u šoku i neverici. Reč je o tragičnom ubistvu 45-godišnje Lorene Išeri koja je postala najnovija žrtva bezumnog nasilja.

Nju je njen bivši partner, 36-godišnji Federiko Vela, prvo opljačkao, a potom i surovo lišio života. On je nesrećnu Lorenu bacio u ponor sa nadvožnjaka na autoputu, a odmah nakon tog gnusnog čina i sam je skočio sa istog mesta, izvršivši samoubistvo.

Ovaj stravičan slučaj femicida duboko je ranio italijansku javnost i ponovo otvorio bolnu raspravu o tome koliko je fizičko i psihičko nasilje rasprostranjeno i kako ga na vreme sprečiti. Upravo zbog ove nesrećne žene i hiljada drugih koje prolaze kroz sličan pakao, Greta Skarano je odlučila da njen crveni karmin u Veneciji postane simbol koji jasno poručuje da je dosta.

(BlicŽena)

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