GRUOVA MAJKA NIKADA NEĆE ZABORAVITI REČI NEPOZNATE ŽENE O NJENOM SINU: A način na koji je Danica saznala da je umro ledi krv u žilama

"Svaka majka bi poželela takvo dete, takvog čoveka, mnogo mi nedostaje", rekla je Gruova majka.

Dalibor Andonović Gru bio je od onih gradskih šemekra koji se nije nametao, a uvek je spontano postajao omiljeni u društvu. LJubav prema hip-hopu ga je učinila popularnim, te je postao ključna figura za razvoj i popularizaciju repa u Srbiji tokom devedesetih. Iza sebe je ostavo pesme koje i danas žive među ljudima.

Pre smrti se povukao sa estrade, posvetio se porodičnom životu i bavio se di-džejingom. NJegova poslednja pesma je duet s Gazda Pajom pod nazivom "Biću tu", koja je objavljena 2015. godine.

Kako je umro Dalibor Andonov Gru?

Jedan od naših najpoznatijih repera poginuo je 9. septembra 2019. godine kod Nautičkog kluba Zemun tokom kajtinga. Gru je izgubio život na licu mesta, te je ekipa Hitne pomoći mogla samo da konstatuje smrt.

Kako je tada pisao Telegraf, Gru je tokom celog dana pokušavao da okupi ekipu za kajting, uprkos jakoj košavi.

Prema rečima očevidaca, Gru je poginuo nakon što je tokom vožnje kajta upao u vodu.

- Gru je vozio po Dunavu. Bio je u vodi i pakovao linije, kanape kajta, kada je košava naglo grunula. Nije imao kontrolu zbog kanapa i kajt mu je ušao u "loop", odnosno počeo nekontrolisano da se okreće. Ispucavao ga je snažno u vodu i iz nje oko pet puta u roku od dvadesetak sekundi. Nije stigao da se otkači. Odmah je bio gotov - rekao je tada za "Telegraf" očevidac.

Obdukcijskim nalazima kasnije je ustanovljeno da je reper podlegao povredama dvostrukog preloma kičme.

Kako je supruga saznala za Gruovu pogibiju?

Gruova žena Danica je na užasan način saznala da joj je suprug poginuo.

Tada su domaći mediji pisali da je Danicu pozvala prijateljica koja ju je upitala: "Šta, bre, lupetaju ovi novinari da je Dalibor poginuo?".

S druge strane, njihovi sinovi Vuk i Relja u momentu nesreće bili su u školi, a njima je tragičnu vest saopštio školski psiholog.

Danica Andonov je bila uspešna manekenka, ali se upravo zbog ljubavi prema reperu odrekla inostrane karijere, odabravši porodicu.

- Onog trenutka kada sam se zasitila modne scene, povukla sam se iz posla i posvetila porodici - rekla je bivša menekenka jednom prilikom.

Oprobala se i kao voditeljka kada je vodila jutarnji program i vremensku prognozu.

Gru se oženio sa njom 2007. godine, a par je uskoro dobio dva sina, Vuka i Relju. A Danica je jednom prilikom istakla da je čuveni reper bio i ostao njena najveća ljubav.

Reči Gruove majke slamaju srce

Neutešna majka je istakla da bi svako poželeo takvo dete.

"Sve su lepe uspomene, sem ove. Ovo je surova istina, sve drugo vezano za njega je lepo. Šta da kažem, jednom rečju - svaka majka bi poželela takvo dete, takvog čoveka... Mnogo mi nedostaje. Ne mogu da verujem da ga više nikada neću videti, eto...", ispričala je prošle godine za Blic i tom prilikom je istakla koliko je ponosna na svog sina:

"Vrlo je voleo košarku, voleo je da pomaže drugima, mlade usmeravao da se bave košarkom, da sto manje budu na ulici... Jednom mi je prišla jedna starija žena, rekla mi je da ga je videla samo na televiziji, ne sluša muziku, ali da joj je sin iz Amerike rekao: "Majko, da je više takvih ljudi, svet bi bio drugačiji", istakla je majka pokojnog repera.

(Stil)

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