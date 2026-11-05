"ŽELIM DA RODIM JOŠ JEDNO DETE": Seka Aleksić hoće da se posveti proširenju porodice, razmišlja i o usvajanju

Pevačica Seka Aleksić se osvrnula na zdravstveni problem čije je rešavanje dovelo do gubitka kilograma, ali i potomstvu.

Pevačica Seka Aleksić gostovala je na Blic televiziji u emisiji IDJ AFTER SHOW gde se dotakla raznih tema, a između ostalog je govorila o izgledu, mršavljenju i problemima sa kojima se borila.

Aleksićeva je izgubila 20 kilograma, pa je u emisiji otkrila da se iza mršavljenja krila i poseta endokrinologu.

- Prvo sam otkrila insulinsku rezistenciju kod endokrinologa i onda mi je doktorica nakon analiza krvi koje sam uradila savetovala da uzmem lek koji je vrhunski za te stvari. Na tržišti postoji mnogo nekih lekova koji su se pojavili, ali ljudi moraju da budu svesni da ništa od toga ne smeju da uzimaju na svoju ruku. Lek isključivo može da vam prepiše lekar, kao i dozu. U januaru sam krenula sa lekom, a evo do sada sam smršala 22 kilograma - rekla je pevačica i dodala:

- Počela sam i da treniram. Tri puta nedeljno teretana, a dva puta boks. Koža se opušta, mora da se trenira. Ceo život sam želela da smršam, ali nikako nisam uspevala. Želela sam da smršam, ali sam želela i da jedem -rekla je Seka .

Dotakla se i proširenja porodice, ali i otkrila plan da donira jajne ćelije.

- Nakon velikih koncerata koji me očekuju želim da se posvetim proširenju porodice. Želim da rodim još jedno dete, mislim želim dvoje, ali hajde za početak jedno. Vantelesna oplodnja je takva da mora da se planira. Predodređena sam negde da pričam o tome i o vantelesnoj oplodnji mogu da pričam koliko god želite. Velika mi je želja da doniram svoje jajne ćelije, to mi je najveća neostvarena želja. Mislim da je to jedan vrh humanosti, pored toga da usvojite dete i napravite mu jedno lepo detinjstvo. S druge strane, volela bih i da usvojim dete - rekla je Aleksićeva gostujući u emisiji na Blic televiziji.

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