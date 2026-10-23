PRINC HARI SE PRISETIO POSLEDNJEG RAZGOVORA SA PRINCEZOM DAJANOM: Imao je 12 godina i nije ni slutio da više nikada neće pričati sa majkom

Princ je imao samo 12 godina kada je poslednji put razgovarao sa princezom Dajanom telefonom.

Princ Hari je priznao da se i dalje bolno seća svog poslednjeg telefonskog razgovora sa princezom Dajanom. Imao je samo 12 godina kada mu je majka poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu. Sada, vojvoda od Saseksa razmišlja o tome šta bi joj rekao da je znao da više nikada neće čuti njen glas.

Hari se često oslanja na uspomene na svoju majku.

Podsećanja radi, princeza Dajana je umrla 31. avgusta 1997. godine, u 36. godini. NJeni sinovi su u to vreme bili u škotskoj rezidenciji kraljevske porodice, Balmoralu. Vilijam je imao 15, a Hari 12 godina. Za oba brata, smrt majke je bila dubok šok, a posledice su doživeli različito.

Uzgred, Hari, njegova supruga i njihova deca žive u Velikoj Britaniji već oko dva meseca. Od povratka kući, princ nije bio besposlen.

U intervjuu za časopis GQ, Hari je otkrio da skoro svaki dan razmišlja o svojoj majci. Ponekad se sećanja iznenada jave, i u tim trenucima zamišlja kako bi mu se život odvijao da je Lejdi Di ostala pored njega.

„To je samo prolazni osećaj, kao: 'Mnogo mi nedostaješ. Pitam se kakav bi svet bio da si još uvek ovde? Kakva bi moja porodica bila da si tu?'“, objasnio je vojvoda od Saseksa.

Hariju je posebno teško da se seti okolnosti njihovog poslednjeg telefonskog razgovora. On i Vilijam su tog dana bili u Balmoralu, željni da se vrate svojim igrama. Dečak nije mogao ni da zamisli da će ovaj običan razgovor sa majkom biti njegov poslednji.

„Da sam znao da je ovo naš poslednji razgovor, koliko je sve moglo biti drugačije. A sada moram da živim sa tim. Sa 12 godina, sve što sam želeo je bilo da trčim i igram se sa svojim rođacima“, priznao je Hari.

Dajanina smrt je bila šok ne samo za kraljevsku porodicu već i za milione ljudi širom sveta. Nakon tragedije, Hari i Vilijam su se našli pod intenzivnom lupom, a njihova tuga je široko raspravljana u medijima.

U istom intervjuu, vojvoda od Saseksa se dotakao svog odnosa sa porodicom i priznao da bi želeo da okonča dugotrajni sukob. NJegov odnos sa princom Vilijamom i kraljem Čarlsom III je poslednjih godina ostao zategnut.

„Želim da stvari krenu nabolje“, rekao je princ.

Objasnio je da su porodične nesloge uobičajene među mnogim ljudima, bez obzira na njihov status ili prihode. Prema Harijevim rečima, sukobi između braće i sestara i roditelja mogu trajati godinama, posebno ako strane nisu spremne da razgovaraju o osetljivim pitanjima.

„Najvažnije je pomirenje“, rekao je, dodajući da ljudi treba da se oslobode prošlosti kad god je to moguće.

Istovremeno, Hari razume da vraćanje nekadašnjim lepim odnosima neće biti lako. Priznao je da prošle boli ne nestaju bez traga. Međutim, po njegovom mišljenju, to ne znači da su pokušaji da se popravi odnos uzaludni.

„Neki ljudi ne žele da stvari dođu na svoje mesto. Ja želim da stvari dođu na svoje mesto. S obzirom na sve ostalo što se dešava u svetu, najvažnije je pomirenje. To je ključ“, rekao je vojvoda.

Tema pomirenja je postala posebno istaknuta usred zdravstvenih problema Čarlsa III. U februaru 2024. godine, Bakingemska palata je objavila da je monarhu dijagnostikovan rak. Stoga, prema izvorima RadarOnline.com, kralj bi sada želeo da vidi barem mali korak ka pomirenju između svojih sinova.

Čarls se nada da će Vilijam i Hari bar moći da se pojave zajedno na nekom javnom događaju, čak i ako još uvek ne mogu u potpunosti da reše svoje lične razlike. Princeza Ana i Sofija, vojvotkinja od Edinburga, mogle bi da se pridruže naporima da zbliže braću.

„Čarls veruje da kontinuirana razdvojenost braće šteti porodičnim odnosima i javnom imidžu monarhije i veoma ga boli što to vidi. Ne želi da umre, a da ne vidi svoje sinove ponovo ujedinjene na neki način“, kaže izvor blizak palati.

Drugi izvor je sugerisao da kralj ne očekuje da će se njegovi sinovi odmah vratiti svojoj prethodnoj vezi. Čak i kratko zajedničko pojavljivanje na porodičnom ili dobrotvornom događaju moglo bi mu biti značajno.

Podsećanja radi, razdor između braće je izbio nakon što su Hari i Megan Markl povukli se sa mesta starijih članova kraljevske porodice 2020. godine i preselili se u Kaliforniju. Kasnije je par objavio dokumentarnu seriju, a Hari je objavio memoare „Rezervni“, u kojima je opisao svoje sukobe sa rođacima. U knjizi se Hari prisetio razgovora sa ocem nakon sahrane princa Filipa u aprilu 2021. godine. Prema njegovim rečima, Čarls je tada zamolio sinove da mu ne čine preostale godine života mukom.

(Stil)

BONUS VIDEO: