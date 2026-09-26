PRVI POSAO TOMA KRUZA: Danas ima milione, a pogledajte šta je morao da radi pre nego što je postao glumac

Pre nego što je postao jedna od najvećih holivudskih zvezda, Tom Kruz je radio posao koji nema mnogo veze sa filmskim setovima.

U razgovoru za emisiju "Good Morning America", Tom Kruz, je otkrio da je pre glumačke karijere radio kao pomoćnik domara u jednoj zgradi na njujorškom Upper West Sideu, gde je bio zadužen za održavanje i razne popravke, što je mnoge iznenadilo.

"Bio sam majstor za sve"

"Morao sam da silazim kod stanara i popravljam im stvari. Bio sam majstor za sve", rekao je Kruz.

"Dok sam odrastao, radio sam mnogo različitih poslova. Popravljao sam grejanje, svakog dana čistio led sa ulaza i vodio računa da se smeće redovno iznosi. Brinuo sam o svemu što je bilo potrebno."

Na pitanje da li je i tom poslu pristupao jednako ozbiljno kao glumi, Kruz je odgovorio u svom prepoznatljivom stilu:

"Znam. Ne mogu sebi da pomognem. Jednostavno kažem: 'Želim to da popravim. Ja ću to rešiti!'"

Za "Digger" potpuno promenio izgled

Kruz će se uskoro pojaviti u filmu "Digger" reditelja Alehandra Gonzalesa Injaritua, u kojem igra ekscentričnog naftnog tajkuna odgovornog za ekološku katastrofu.

Za tu ulogu promenio je izgled uz pomoć protetike i uvežbao južnjački akcenat, ali je istakao da lik nije zasnovan na stvarnoj osobi.

"Film nije zasnovan ni na kome", rekao je Kruz u podkastu "New Heights" braće Trevisa i Džejsona Kelsija.

"Izgled i šminka su alati za stvaranje lika"

O svom pristupu glumi govorio je tokom susreta sa novinarima u studiju kompanije Warner Bros. u Kaliforniji.

Objasnio je da stvaranje lika za njega podrazumeva pronalaženje ravnoteže između humora, drame i načina na koji će priču približiti publici.

"Kada stvaramo likove, tražimo humor, dramu i određene strukture, a onda se pitamo kako to preneti publici. Bilo da je reč o Lesu Grosmanu iz filma 'Tropska grmljavina' ili ulogama u filmovima 'Intervju sa vampirom', 'Kolateral' i 'Rizičan posao', uvek tražim način kako to da prikažem", rekao je.

Dodao je da su fizička transformacija, izgled i šminka važni alati u procesu stvaranja lika.

"Fizički izgled i šminka su alati koje otkrivate dok učite kako najbolje da dočarate lik", objasnio je.

Film "Digger" u svetska bioskope stiže 2. oktobra.

(B92)

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