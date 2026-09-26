KAKO JE KRALJ ČARLS REAGOVAO NA KNJIGU BRATA PRINCEZE DAJANE: Izvor kaže da je skrhan zbog njegovih tvrdnji

Izvor blizak palati sada tvrdi da je kralj Čarls duboko pogođen načinom na koji ga je Čarls Spenser opisao.

Brat pokojne princeze Dajane, Čarls Spenser, objavio je memoare "Labudova pesma: Dajana, moja sestra", u kojima se prisetio odnosa sa sestrom, ali i izneo niz tvrdnji o događajima nakon njene tragične smrti 1997. godine.

Najviše pažnje izazvao je njegov opis tadašnjeg princa, a današnjeg kralja Čarlsa III.

Spenser tvrdi da je sa Čarlsom razgovarao nedugo nakon što je Dajana poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu, te da mu je tada zvučao "ushićeno". U knjizi je izneo i tvrdnju da mu je Čarls tokom rasprave o organizaciji Dajanine sahrane navodno rekao kako će je "uskoro zaboraviti". Bakingemska palata nije direktno potvrdila ni negirala tu izjavu.

Sada izvor za Us Weekly tvrdi da su navodi iz knjige veoma pogodili kralja i ljude oko njega.

"Svi u palati potpuno su van sebe zbog toga što je Dajanin brat objavio takve laži", tvrdi izvor i dodaje da je Čarls "skrhan" objavljenim tvrdnjama.

"On ne prepoznaje osobu kakvom ga Čarls Spenser prikazuje", dodao je. "Znaju koliko je teško podneo njenu smrt."

Prema istom izvoru, Spenserov prikaz događaja ne odgovara onome čega se sećaju ljudi koji su u tom periodu bili bliski Čarlsu.

"Svi koji su u to vreme bili uz Čarlsa znaju da ga je njena smrt duboko pogodila i da je zbog toga godinama bio depresivan", tvrdi izvor.

Dodao je kako su samo kralju najbliži ljudi mogli da vide koliko mu je period nakon Dajanine smrti bio težak, te da je uz javnu tugu postojala i privatna strana cele tragedije koju javnost nije mogla da vidi.

Dajana je poginula 31. avgusta 1997. u Parizu u 36. godini. Iza sebe je ostavila sinove, princa Vilijama i princa Harija, koji su tada imali 15 i 12 godina.

Čarls i Dajana venčali su se 1981, razdvojili 1992, a razvod je finalizovan 1996. godine. Čarls se 2005. venčao s Kamilom.

Spenserove tvrdnje bile su dovoljno ozbiljne da izazovu retku reakciju Bakingemske palate.

Iako je naglašeno da palata po pravilu ne komentariše knjige, u saopštenju je navedeno kako je kralj svestan da tuga zbog gubitka brata ili sestre može da utiče na prosuđivanje i način na koji se osoba seća događaja, čak i mnogo godina nakon gubitka, a takav odgovor nije se svideo Spenseru.

"Ono što sam rekao jasno je i istinito", poručio je, a posebno mu je zanimljivo bilo to što, prema njegovom tumačenju, palata nije direktno rekla da Čarls sporne reči nije izgovorio.

Spenser je otkrio i da danas nema odnos s bivšim zetom.

"Ušao je u moj život kao zet i taj se odnos završio", rekao je, naglašavajući ipak da poštuje Čarlsovu ulogu kao kralja i samu Krunu.

Pre izlaska memoara Spenser je o knjizi obavestio i Dajanine sinove. Otkrio je da je Hari dobro prihvatio njegovu odluku, dok je Spenser priznao da ga je brinulo kako će obojica reagovati na delove knjige koji se odnose na njihovog oca.

Spenser tvrdi da mu cilj nije bio da napiše skandaloznu knjigu o kralju Čarlsu, već da ispriča priču o svojoj sestri iz svoje perspektive.

Knjiga "Labudova pesma: Dajana, moja sestra" objavljena je gotovo tri decenije nakon Dajanine smrti, ali je već izazvala nove kontroverze oko jednog od najtežih perioda u istoriji moderne britanske kraljevske porodice. Dok Spenser čvrsto stoji iza svojih sećanja, mnogi fanovi kraljevske porodice već su uočili niz nepravilnosti zbog kojih sumnjaju u verodostojnost njegovih navoda.

Neki od njih podsetili su na to kako je upravo Spenser bio taj koji nije dozvolio Dajani selidbu u Eltorp nakon razvoda, kao i to da sedam godina nisu bili u kontaktu. Istovremeno, bilo je i onih koji su se prisetili Dajaninog neslavnog razgovora s Martinom Baširom za "Panoramu", naglašivši kako je baš on bio taj koji je bazirano na falsifikovanim dokumentima nagovorio sestru da dâ intervju koji je na kraju i doveo do razvoda.

Ima i onih koji ističu kako Spenser ne komunicira s decom iz prvog braka, te da ga njegova najstarija ćerka Kiti čak nije ni zvala na svoju svadbu.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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