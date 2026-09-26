MENADžER DOLI PARTON TUŽIO NJENOG SESTRIĆA: Optužio ga je za iznudu i kaže da mu je pretio pre njene smrti

U sudskim dokumentima je naveo je da mu je pretio nedeljama pre Doline smrti i optužio ga za iznudu.

Dugogodišnji menadžer legendarne Doli Parton, Deni Nozel, nedavno je podneo tužbu protiv njenog sestrića Brajana Sivera, tvrdeći da je pokušao da iznudi novac i upućivao pretnje smrću zaposlenima menadžerske kompanije She‘s Alive, LLC, koja je predstavljala Parton.

Nakon što je podneo tužbu i izneo teške optužbe protiv Sivera, izvori upoznati sa situacijom su za Page Six rekli kako strahuju da bi iza sudskog postupka mogli da se nalaze skriveni motivi.

"Želi da skloni porodicu iz cele priče i pretvori njenu kuću u Grejslend", izjavio je izvor, dodavši da su Nozel i Parton činili dobar poslovni tim, ali je ona bila njegov moralni kompas.

"Deni nema srce kakvo je imala Doli", dodao je.

Nozel je, osim tužbe, zatražio i zabranu prilaska protiv Sivera. U sudskim dokumentima, podnesenima ranije ove nedelje, naveo je da mu je Siver pretio nedeljama pre Doline smrti i optužio ga za iznudu. Menadžer je u dokumentima pokazao poruke koje je Siver navodno slao, a koje su bile napisane pretećim tonom.

"Bavim se isključivo ratovanjem... svi bi trebalo da se zabrinu zbog onoga što bih mogao da uradim", pisalo je u jednoj.

U drugoj poruci stoji: "Bolje da mi plate više nego što mogu da zarade drugde, inače ću svima zagorčati život. Postaću ruka osvete za celu svoju porodicu."

Siver se oglasio za TMZ i odbranio svoje poruke. "Ništa u ovoj tužbi nije predstavljalo pretnje, a iza većine komentara i dalje stojim. Otvoreno sam razgovarao nasamo s Denijem – za kog sam mislio da mi je prijatelj, a on sam sebe zamišlja kao gangstera. Mnoge od tih poruka svode se na to da dvojica tipova u besu izbacuju frustracije i zajedno plaču na telefon dok tuguju", rekao je Brajan.

Doline sestre Frida i Stela stale su u odbranu svog sestrića. Frida je na društvenim mrežama objavila poruku: "Niko se u porodici Parton/Ovens ne svađa oko Doline ostavštine. Svi volimo Brajana, baš kao što volimo jedni druge." Stela je na Fejsbuku podelila: "Sve porodice se suočavaju s istim problemima jer svi živimo na ovom svetu i prolazimo kroz ljudsko iskustvo."

"Još uvek se držimo i idemo napred jer naša deca i unuci u nama traže snagu i vođstvo tokom ovog teškog perioda gubitka i zbunjenosti", dodala je.

Siver, koji je u avgustu objavio smrt muzičarke, prošle nedelje je sklonjen s dugogodišnje pozicije obezbeđenja na Dolinom imanju. Brajan i njegova kompanija za obezbeđenje odmah su udaljeni sa svih poseda i odmah su angažovani novi timovi za obezbeđenje na Dolinom glavnom imanju u Nešvilu, njenom muzeju, rezidenciji u centru grada i skladištu.

Sestrić kantri zvezde nakon otkaza je rekao da su on i njegov tim "zaprepašćeni neočekivanim i zasad neobjašnjenim potezima", a dodao je i kako postoji sumnja da se promene vezane za njenu imovinu sprovode u "lošoj nameri".

"Ostajemo nepokolebljivo odlučni da ispunimo poslednju želju da zaštitimo njenu porodicu i odbijamo da dozvolimo da nas zastraše oni čije postupke smatramo zlonamernim i motivisanim željom za ostvarivanjem profita na račun života osobe koja je svojevoljno toliko toga dala", poručili su iz Brajanovog tima.

Doli Parton preminula je 25. avgusta u 80. godini, nakon kratke borbe s rakom.

(Kurir)

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