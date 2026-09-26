"IZGUBILI SU 8 BEBA PRE NEGO ŠTO SAM SE JA RODILA": Bolna ispovest Olje Karleuše

Olja Karleuša je u emotivnom intervjuu govorila o svom detinjstvu i porodičnim tragedijama koje su oblikovale njen karakter.

Pevačica Olja Karleuša otvoreno je i bez zadrške govorila za Blic o svom odrastanju, porodičnim tragedijama kroz koje su prošli njeni roditelji. Progovorila je i o tome kako su je teške životne lekcije oblikovale u ženu kakva je danas.

Olja se najpre prisetila svog detinjstva na Dorćolu, ističući da su joj roditelji dali najstabilnije temelje za život, uprkos stravičnoj borbi koju su vodili pre njenog rođenja.

"Moram Vam reći da ja zaista sada govorim kao laik, a vi kao neko ko me sluša moći ćete tu da čitate između redova bez da ih ja širim. Mislim da je detinjstvo temelj jednog čoveka i moj temelj je vrlo jak, vrlo stabilan sa dobrim stubovima. Tako da, zahvalna sam roditeljima na tome. Oni su prvo 12 godina bili u braku, osam beba izgubili pa tek onda dobili mene. Ja sam izgleda bila uporna ili najupornija, ali je Bog rekao evo ona neka bude ta koja će se roditi", započela je Olja sa suzama u očima i dodala koliko voli svoj rodni kraj:

"I moje odrastanje na Dorćolu, ja često umem da kažem Dorćol je moje selo. Meni je moj Dorćol najlepši. To je nekome pretenciozno, ali to je moje selo. Kalemegdan je mesto gde sam ja odrastala. Taj beogradski asfalt je mesto gde sam ja igrala školice ili se igrala sa drugarima posle škole. Tako da je to taj moj temelj na koji sam ja zaista ponosna. Tu sam završila na Dorćolu osnovnu školu, nakon toga Pravno birotehničku školu, pa posle Pravni fakultet. Sve me vezuje za moj grad, za moj Beograd."

"Svi misle da se zovem Olja, ali to mi je samo nadimak"

Pevačica je potom otkrila i manje poznat detalj iz svoje biografije – njeno pravo ime zapravo nije Olja, već Olgica, ali je tako od prvog dana izlaska iz porodilišta niko nije oslovljavao.

"Transformaciju ja nisam ni osetila zato što su mama i tata pri izlasku iz porodilišta mene počeli da zovu Olja. Tako da se ja Olgice uopšte i ne sećam. Mami je bila želja da meni da ime po svojoj sestri i tata je to prihvatio, a onda, kada su došli kući, rekli su: "Pa Olgica, normalno je da će je ljudi zvati Olga", ali Olga im se nije dopadalo, to im je bilo malo grubo. Oni su bukvalno od prvog dana počeli mene da zovu Olja, tako da i u dnevniku kada sam krenula kao đak mene nikada niko nije prozvao kao Olgica Karleuša nego uvek Olja Karleuša. Jednostavno, to je bio sastavni deo mene. U pubertetskom periodu ja sam razmišljala da li da napišem u ličnoj karti da tu ipak stoji Olja, zašto Olgica kada me niko ne zna tako? Međutim, zvanično je Olgica, a Olja kao niknejm – ispričala je pevačica.

"Otac je bio strog, zbog problema nikada ne plačem"

Odrastanje uz oca koji je bio strog autoritet i nežnu majku ostavilo je dubok trag u njenom vaspitanju, pa isti model danas primenjuje i u sopstvenom domu.

"Takav model se ja trudim da imam u svojoj porodici jer mislim da mi svi taj 'kopi pejst' pravimo sa našom matičnom kućom. Ja nisam dobila knjige da naučim kako se vaspitava dete, nego to radim na osnovu nekog iskustva i onoga što sam proživela sa roditeljima. Moj tata je bio strog, veliki autoritet, uvek je imao neke zahteve, voleo je tačnost i to je poprilično usadio u mene. Čak mu malo i zameram zato što sam u emisiju došla sat vremena ranije! Ne volim kada neko kasni, u svojim godinama sada ja više ni ne poštujem ljude koji kasne, umeju da me iznerviraju. A mama je baš prava mama – nežna, topla, žena koja zaplače", otkrila je Olja i priznala zašto je potisnula sopstvene suze:

"Zaplačem samo kada su drugi u pitanju, a ne ja. Zaplakaću ako me nešto asocira na dete, na nečiju muku, na roditelje... Ali zbog svojih nekih problema nikada nisam plakala. Tada sam uvek u sebi budila neki bes i trudila se da me taj bes ili ljutnja vode do izlaska iz te situacije", zaključila je pevačica u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koja se emituje na Blic televiziji.

(Blic)

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