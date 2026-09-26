ŽENA POVUKLA OPTUŽBE PROTIV DžEJ ZIJA: Rekla da ju je silovao, a sada tvrdi da ga nikada nije ni upoznala

Džej Zi je ranije tužio nju i njene advokate zbog navodne ucene, dok i dalje vodi spor protiv advokata Tonija Bazbija.

Žena koja je pre dve godine tužila Džej Zija zbog se*sualnog napada sada je u potpunosti povukla optužbe protiv njega. U novoj izjavi predatoj sudu navela je da njene tvrdnje nisu bile istinite, te da repera nikada nije ni upoznala.

Otkrila je i da je svom advokatskom timu pre nego što su u decembru 2024. u tužbi naveli reperovo ime rekla da ima određene "psihičke poteškoće", piše Rolling Stone.

"Šon Džej Zi Karter nikada me nije silovao. Nikada nisam upoznala gospodina Kartera niti sam razgovarala s njim. Gospodin Karter nikada se prema meni nije ponašao neprimereno", napisala je žena u izjavi na 11 stranica koja je predata saveznom sudu na Menhetnu, a u koju je Rolling Stone imao uvid.

"Ništa od onoga za šta sam optužila gospodina Kartera nije istina", dodala je u izjavi koju je dala pod pretnjom kazne za lažno svedočenje. "Svesna sam da su moje lažne optužbe gospodinu Karteru nanele ogromnu bol, patnju i štetu koja se nikada ne može u potpunosti ispraviti."

Izjava je sudu predata u četvrtak, zajedno s obaveštenjem da Karter dobrovoljno odustaje od tužbe protiv žene. Ipak, i dalje vodi postupak protiv advokata Tonija Bazbija i njegove advokatske kancelarije u Teksasu zbog, kako tvrdi, zlonamernog pokretanja sudskog postupka. Žena je naglasila da joj za novu izjavu niko nije obećao niti isplatio novac.

Novi advokat: Pogrešila je kada je optužila Kartera

"Naša klijentkinja i dalje tvrdi da je bila žrtva se*sualnog napada, ali potpuno je pogrešila kada je kao počinitelja navela gospodina Kartera i te optužbe su bile lažne", izjavio je Džejms Bler NJuma Mlađi, njen novi advokat.

"Gospodin Karter nije je silovao, nije je se*sualno napao niti se prema njoj ponašao na bilo koji neprimeren način, a ona ga nikada nije upoznala. Iskreno se i bezuslovno izvinjava gospodinu Karteru i njegovoj porodici", dodao je.

Nova izjava stigla je više od godinu dana nakon što je Džej Zi tužio ženu i njene advokate. Tvrdio je da su pokušali da izvrše pritisak na njega kako bi pristao na tajnu novčanu nagodbu, preteći mu teškom štetom za ugled ako to ne učini.

Reperova tužba bila je odgovor na postupak koji je ista žena pokrenula u oktobru 2024. Tada je optužila Šona Didija Kombsa da ju je silovao kada je imala 13 godina, a tvrdila je da ju je napala i neimenovana "muška slavna osoba".

Džej Zi tvrdi da mu je Bazbi u novembru 2024. poslao pismo sa zahtevom za nagodbu. Nakon što je Karter odbio da plati, u decembru je izmenjena tužba u kojoj je Džej Zi naveden kao drugi navodni počinilac.

Džej Zi: Osećao sam se kao da mi drže pištolj uz glavu

Reper je optužbe odlučno odbacio čim su dospele u javnost. Otkrio je i da je već u novembru 2024. na sudu u Kaliforniji pod pseudonimom tužio Bazbija zbog navodne ucene. U izjavi pod zakletvom naveo je da je njegovo pismo doživeo kao "egzistencijalnu pretnju".

"Osećao sam se kao da mi gospodin Bazbi drži pištolj uz glavu i da moram ili da pristanem na njegove zahteve ili da se suočim s ličnom i finansijskom propašću. NJegovi postupci izazvali su mi duševnu patnju zbog te 'tempirane bombe' i onoga što bi ona mogla da učini meni, mojoj porodici i ugledu koji sam teško stekao", napisao je.

Žena je početkom 2025. dobrovoljno povukla celu tužbu protiv Kartera i Kombsa nakon što su se pojavile nedoslednosti u njenoj priči.

Sud je posle odbacio Karterovu tužbu za ucenu u Kaliforniji, a tu odluku je potvrdio i žalbeni sud. Zaključeno je da je Bazbijevo pismo bilo zaštićeno jer je poslato u sklopu priprema za mogući sudski postupak.

"U spisu nema dokaza da je Bazbi, kada je Kartera optužio za silovanje, znao da su tvrdnje lažne ili da ga nije bilo briga da li su istinite. Naprotiv, Bazbi je priložio izjave koje pokazuju da su ga istrage njegove kancelarije i partnerske kompanije navele na uverenje da su optužbe istinite", napisala je sudija Ana Ričardson.

Nakon takve odluke u Kaliforniji, Karterov postupak protiv Bazbija u NJujorku jedini je preostali pravni spor između njih dvojice povezan s tim slučajem.

Bazbi: Ako sada kaže da je lagala, to je nova informacija

Bazbi je u i-mejlu koji je u četvrtak uveče poslao Rolling Stoneu rekao da novu izjavu žene još nije video.

"Imamo više advokata koji su radili s gospođom Doi mnogo pre nego što je upoznala mene. Svakome od njih ispričala je potpuno istu priču. Ako sada iz nekog razloga tvrdi da je lagala nas i sud, to je nova informacija", napisao je.

Ranije je za Rolling Stone rekao i da "slanje običnog pisma sa zahtevom za nagodbu pre podizanja tužbe nije i nikada neće biti ucena".

Žena je u novoj izjavi detaljnije opisala kako je ceo slučaj počeo. Krajem septembra 2024. na Fejsbuku je, tvrdi, naišla na oglas kojim su se tražile osobe koje imaju optužbe za se*sualni napad protiv Šona Kombsa. Ispunila je obrazac, nakon čega su je kontaktirali i zatražili više informacija.

Tokom razgovora rekla je da je bila model, te da je 2000. prisustvovala zabavi nakon dodele Teen Choice Awardsa. Međutim, u tužbi je posle navedeno da se radilo o zabavi nakon dodele MTV Video Music Awardsa.

"Počela sam da sumnjam da sam uopšte bila na zabavi sa slavnim osobama"

Žena sada tvrdi i da je prva tužba protiv Kombsa podnesena bez njenog znanja, te da advokati pre toga nisu proveli nezavisnu istragu njenih tvrdnji.

Navela je da su joj advokati dali 1200 dolara u gotovini kada je u decembru 2024. otputovala u Hjuston na razgovor za NBC News. Tvrdi i da su od nje zatražili da ode na poligrafsko testiranje zbog nedoslednosti u priči, ali kaže da rezultate tog testiranja nikada nije dobila.

"U januaru 2025. počela sam da sumnjam u svoje tvrdnje protiv gospodina Kartera. Takođe sam počela da sumnjam da sam ikada bila na zabavi sa slavnim osobama", napisala je.

Prema njenim rečima, nakon što je advokatima rekla da više nije sigurna u svoje tvrdnje, obavestili su je da će povući tužbu.

Bazbi je za Rolling Stone rekao da veruje kako je žena dobila "nešto sitnog novca" za hranu i putne troškove. "Što se tiče sudskih podnesaka, svaki je detaljno objašnjen gospođi Doi, uključujući i prvobitno pismo sa zahtevom za nagodbu. Ona je to ranije i potvrdila", napisao je.

Bazbi i njegovi saradnici zatražili su odbacivanje Karterovih optužbi protiv njih, a njegovu tužbu su nazvali "neprimerenom" i "zlonamernom". Kombsovi advokati zasebno su odbacili optužbe koje je žena iznela protiv njega, poručivši da on "nikada nije se*sualno napao niti trgovao ljudima".

(Kurir)

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