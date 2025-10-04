Oglas
PRVO OGLAŠAVANJE SUPRUGE DARKA LAZIĆA NAKON UDESA: "Nakon svega što smo prošli..."

Katarina Lazić se nakon saobraćajne nezgode nije oglašavala

1759574558_bedfb6a57a3279c2662337add429b1db61660bfb.jpg
Foto: Ata images, A.A.
Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić 25. septembra imali su tešku saobraćajnu nesreću kod isključenja za Arenu. Oboje su prošli sa lakšim telesnim povredama, a sada se Kaća prvi put oglasila nakon nemilog događaja.

Naime, Katarina Lazić je na Instagram profilu svog brenda objavila snimak uz koji je napisala sledeće:

- Snaga je u onome sto smo preživeli! Nakon svega što smo prošli, svaki korak ka oporavku je podsetnik na našu snagu. Svaki izazov samo dodatno oblikuje našu volju i hrabrost. Hvala vam što ste uz mene - napisala je ona, a komentari su se nizali.

Darko Lazić je u prvoj izjavi za "Blic" otkrio kako je došlo do saobraćajke, a kako kaže, ničega se ne seća.

- Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi preneli da sam bio u alkoholisanom stanju, i spominju se nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu, nikom ništa, preživeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša, zaneo me je auto, udario sam u autobus. Niko nije bio u autobusu, niko nije povređen, svi smo živi i zdravi. Nije bilo ni prekoračenje brzine, idemo dalje - rekao je Darko.

(Blic)

