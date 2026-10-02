ALEKSANDRA PRIJOVIĆ O BRAKU SA FILIPOM, KILAŽI I ŽELJI ZA 3. DETETOM: "U prvoj trudnoći sam dobila 24 kilograma, a u drugoj 18"

Pevačica Aleksandra Prijović nedavno je proslavila prvi rođendan ćerkici Ariji. Ona se tokom perioda trudnoće i nakon porođaja povukla iz javnosti, a sada je nakon mnogo vremena progovorila o privatnom životu.

Aleksandra se tokom razgovora u emisiji Goce Tržan osvrnula na brak sa Filipom, ali je govorila i o trudnoćama i želji za trećim detetom.

- Kada sam počela da se zabavljam sa Filipom svake nedelje smo bili na naslovnim stranama, pisalo se sve i svašta. Dok se nismo venčali, raskidali smo ne znam koliko puta, kada smo se venčali, onda smo se nekoliko puta razvodili. Stalno se nešto pisalo i meni se sve to smučilo. Stalno su se izvrtale moje reči i ja sam tada dobila animozitet od intervjua. Biram gde ću da odem i zato ne volim da se svuda pojavljujem, da stalno nešto pričam, pametujem, zaista nema potrebe.Kada sam bila mlađa, stalno je nešto izlazilo i pisale su se neistine. Mene to možda i nije toliko pogađalo koliko je moju porodicu. Baku i deku je to stresiralo, a ja sam se nervirala zbog njih, jer su oni verovali u sve što pročitaju. Sada, nakon toliko godina, moram priznati da razumem novinare i medije koji rade svoj posao, samo mislim da nekada ne treba preterivati i biti toliko strog - rekla je Aleksandra u emisiji

Iako ne deluje tako, Aleksandra kaže da je jako temperamentna.

- Ja sam svađalica i puno puta se šalim kada sedim sa svojim društvom kako bi to izgledalo kada bi ljudi mogli da vide koliko ja brzo planem. Mnogo sam nervozna i to niko ne zna, osim mojih prijatelja, a sada, eto to znaju svi. Nikada ne krećem prva u svađu, samo ako me neko čačka, e onda poludim.

Na pitanje Goce Tržan zbog čega nije imala nastupe tokom prve i druge trudnoće, Aleksandra je rekla:

- Kada sam bila u prvoj trudnoći sa Akijem nakon trećeg meseca sam prestala da radim, a ta prva tri meseca sam već imala dogovorenu letnju turneju. U drugoj trudnoći nisam radila – rekla je Aleksandra za Blic u emisiji "Stoperka".

Na pitanje u kom mesecu je krenuo da joj se vidi stomak, muzička zvezda je nasmejala sve odgovorom.

- Odmah krenem da jedem i znam da sam trudna (smeh). U prvoj trudnoći sam dobila 24 kilograma, a u drugoj 18. Sada sam četiri meseca gladovala da bih to skinula (smeh). Dojila sam decu u početku trudila se da jedem zdravo zbog njih, nakon toga sam gladovala kako bih smršala. Pre trudnoće sam, čini mi se da sam oduvek bila bucka. Ali nekako nakon prve i druge trudnoće kao da mi se telo promenilo i dobilo neki drugi oblik. Videćemo šta će biti kada se porodim treći put, kako ću da izgledam.

(Blic)

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